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2024世界12強棒球錦標賽冠軍賽由中華隊以4:0擊敗強敵日本，奪下本屆賽事冠軍，更是中華成棒首面金牌，全國球迷熱烈慶祝，堪稱歷史性的時刻。在2024世界12強棒球錦標賽B組預賽中官方贊助商更推出一系列歡慶方案。經濟部國際貿易署與外貿協會於賽事期間準備了臺灣優質食品TAIWAN SELECT大禮包，用臺灣特色的休閒食品幫選手加油打氣，歡迎臺灣英雄奪冠，祭出優惠—Daebete百大青農自然生態生產履歷茶包系列於11月底前買大送小、奇麗灣珍奶文化館DIY手搖珍珠奶茶12月1日前買一送一、澎湖伯酥脆魚皮11月30日前線上下單買一送一。而中華隊官方指定烈酒品牌金門酒廠，歡慶中華隊勇奪世界冠軍，金門高粱酒優惠延長再加碼，即日起至11月30日瓏時系列優惠延長，更再加碼6種酒款優惠，致敬TEAM TAIWAN的熱血和努力，一鼓作氣歡慶賀金。繼光香香雞推出中華隊豪華海陸三拼組合8.8折 、主力聯名週邊Castify限時降價同歡慶。達美樂全台一起狂歡慶祝，即日起至12月1日，外帶買大送大再加碼送可樂，Tag家人朋友分享＋留言勝利喜悅，可抽1公斤起司披薩。New Balance即日起至12月1日，前往New Balance 全台門市擺出專屬All IN手勢，滿3000元即享現金折抵400元優惠。長榮航空在官方購物網站「長榮樂e購」上提供球迷選購本次P12的中華隊官方商品，更於官方臉書粉絲團舉辦留言抽獎活動，將送出五項P12官方周邊商品外，為慶祝中華隊精彩奪冠，更加碼好禮抽出「六名神秘中華隊球員的親筆簽名球」及「長榮航空亞洲不限航點經濟艙雙人來回機票」，讓全民一同為中華隊的榮耀時刻喝采。