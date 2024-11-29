我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃晸珉感謝老婆、家人和《12.12：首爾之春》的參與人員。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

第45屆青龍獎今（29）日盛大舉行，最受矚目的最佳男主角獎，由黃晸珉以《12.12：首爾之春》獲得，這已經是他第三次奪下青龍影帝，即便如此他依然眼眶泛淚發表感言。而頒獎過程還有一個小插曲，擔任頒獎人的李炳憲在揭獎時故意說：「得獎的是...李炳憲！的話就好了」緩和了緊張的氣氛，也讓台下全程面無表情的鄭雨盛，終於稍微笑出來。三度獲封青龍影帝的黃晸珉一一感謝老婆、家人以及《12.12：首爾之春》的導演、演員們，當然也包含一起主演、入圍男主的鄭雨盛。他難掩激動情緒表示：「謝謝大家，我還記得我剛開始當演員時，曾問過我妻子我會有得獎的一天嗎？她說當然會了，但我還是以為不會有這一天，沒想到如今我能在青龍獎上得到三次。」他也鼓勵正在開始演技之路的新人：「喜歡演技的人、正在當演員的人，希望你們不要放棄繼續努力，謝謝《12.12：首爾之春》的導演，製作這部電影的代表們 和所有工作人員，我親愛的雨盛、海俊，參與這部電影的所有男演員們，還有我作為演員可以站在這裡，要感謝我最偉大的老婆。」