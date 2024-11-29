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▲《12.12：首爾之春》演員之一李星民發表感言。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

▲朴海俊笑說自己只準備了男配角獎的感言。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

▲丁海寅原本在台下，被前輩們叫上台。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

▲《12.12：首爾之春》獲得第45屆青龍獎最佳電影獎，大家感言說一輪，只有鄭雨盛（右）很安靜在一旁什麼都沒說。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

第45屆青龍獎壓軸最大獎「最佳電影獎」揭曉，由《12.12：首爾之春》擊敗《辣手警探2》、《破墓》等作品奪下，導演、製作代表和演員群黃晸珉、鄭雨盛、李星民、朴海俊等人一起上台，之後李星民還把也有參與演出的丁海寅一起叫上台，然而連丁海寅都發表感言了，鄭雨盛卻從頭到尾尷尬地站在一旁，像個雕像。製作代表表示：「每次得獎時都很開心，但比起我個人的努力，常常有種是代替領獎的感覺，因為為了電影努力的人很多，謝謝投資電影的人、製作公司的職員、所有演員和工作人員。」並把榮耀獻給將電影帥氣完成的導演。導演則接著說道：「沒想到《12.12：首爾之春》會如此受到喜愛，似乎喜歡韓國電影的觀眾都很喜歡這部電影，以後也希望能繼續獲得喜歡韓國電影的觀眾們的喜愛。」演員李星民本屆並未入圍個人獎項，他笑說原本以為今天只有幫別人拍手的份，沒想到還有上台的機會，他和黃晸珉還喊話要台下的丁海寅一起上台，很榮幸可以參與如此優秀的作品，之後也會繼續努力。以《12.12：首爾之春》入圍男配角獎的朴海俊，自嘲剛剛候補卻沒得獎，自己只有準備男配角獎的感言，現在不知道要說什麼，鏡頭拍到台下獲得男配的丁海寅，逗得全場哈哈笑。朴海俊還向電視機前的家人孩子喊：「睡了嗎？爸爸得獎了！」之後連以別部片得獎的丁海寅也一起被叫上台，他得體地表示：「謝謝去觀看《12.12：首爾之春》的觀眾，也謝謝《辣手警探2》的觀眾，今年剩沒多久就要結束了，大家要注意身體健康！」而全程每個人都講到話，連被cue上台的丁海寅也發表了感言，唯獨鄭雨盛站在一旁十分尷尬。