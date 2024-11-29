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日本時尚連鎖品牌優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷（Fast Retailing）集團老闆柳井正近日受訪時表示，「Uniqlo不使用新疆棉」，相關報導曝光後，「新疆棉」衝上微博熱搜排行，許多中國網友高喊支持新疆棉，同時不滿表示，將要抵制優衣庫。柳井正近日接受英國廣播公司（BBC）專訪，首度表態「沒有使用來自新疆的棉花」，接著柳井正稍作停頓後，補充說「如果我說得更多，這就變得太政治化了，所以我們就到此為止吧」。然而，光是表態沒有使用新疆棉花似乎已經足夠政治化了，中國外交部發言人毛寧29日在例行記者會上被問到此事，毛寧回應稱希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主作出符合自身利益的商業決策。優衣庫與新疆棉的相關討論在微博引發熱議，許多中國網友留言表示，「從此不買優衣庫」、「滾回老家去」、「希望你們千萬不要用，這麼好的新疆棉花就給我們自己用」、「優衣庫不用新疆棉，日本卻讓我們開放進口福島農產品」、「學學川普，對日企成衣加徵100％的進口關稅」。《BBC》報導指出，新疆棉花曾以其高品質聞名於世，但在被揭露涉及維吾爾穆斯林少數民族強迫勞動後，聲譽一落千丈。2022年，美國實施了嚴格的進口規定，限制來自新疆的商品進入美國市場。後續，許多國際品牌將含有新疆棉花的產品下架，這些品牌也因而在中國遭遇強烈反彈，包括H&M、Nike、Burberry、Esprit和Adidas等品牌都曾遭到抵制。