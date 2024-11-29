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▲《破墓》也拿下4項大獎，金高銀憑此片奪下影后寶座。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

第45屆青龍電影獎在今（29）日稍早順利落幕，最佳女主角獎由《破墓》金高銀拿下，影帝則由黃晸珉以《12.12：首爾之春》獲得，這已是他第3度奪下青龍影帝，但他在台上情緒依舊激動；最後壓軸大獎「最佳電影獎」則是《12.12：首爾之春》擊敗《辣手警探2》、《破墓》等作品奪下。今晚最大贏家是分別都拿了4個獎項的《破墓》以及《12.12：首爾之春》。《12.12：首爾之春》今晚拿下最佳電影獎、最佳男主角獎、最高觀影人次、最佳剪輯等4個獎項，《破墓》也不惶多讓，拿下最佳導演獎、最佳女主角獎、攝影燈光獎以及最佳美術獎，雙方不分軒輊。本屆典禮最大亮點，除了影帝和影后之外，還有近來風波不斷的鄭雨盛臨時改變想法，確定出席頒獎典禮，還在《12.12：首爾之春》獲得最高觀影人次獎時，他再次向大眾道歉，掀起一波討論。《辣手警探2》🏆《12.12：首爾之春》《破墓》《之前的我們》《找死凶宅》金性洙／《12.12：首爾之春》金泰勇／《夢境Wonderland》柳承完／《辣手警探2》李鍾泌／《絕地逃生》🏆張在現／《破墓》金世輝／《她死了》南東協／《找死凶宅》席琳·宋／《之前的我們》吳正民／《長孫》🏆趙賢哲／《夢之歌》🏆鄭美英、趙賢哲／《夢之歌》洪仁杓、洪元燦、李榮鍾、金性洙／《12.12：首爾之春》張在現／《破墓》席琳·宋／《之前的我們》南東協／《找死凶宅》李聖旻／《找死凶宅》李帝勳／《絕地逃生》鄭雨盛／《12.12：首爾之春》崔岷植／《破墓》🏆黃晸珉／《12.12：首爾之春》高我星／《因為討厭韓國》🏆金高銀／《破墓》羅美蘭／《金派特攻隊》全道嬿／《左輪手槍》湯唯／《夢境Wonderland》具教煥／《絕地逃生》朴海俊／《12.12：首爾之春》柳海真／《破墓》李熙俊／《找死凶宅》🏆丁海寅／《辣手警探2》孔升妍／《找死凶宅》廉惠蘭／《金派特攻隊》🏆李尚熙／《路基完》林智妍／《左輪手槍》韓善伙／《變身機長》姜承鎬／《長孫》🏆魯尚炫／《在熙的男，朋友》李到晛／《破墓》李正河／《FIGHTING！女孩們》朱鍾赫／《因為討厭韓國》權俞利／《Strike！娜英》🏆朴柱炫／《60分鐘亡命直播》李宙明／《變身機長》李惠利／《FIGHTING！女孩們》河允景／《關於我的女兒》🏆Primary／《在熙的男，朋友》張基河／《辣手警探2》金東旭／《FIGHTING！女孩們》Dalpalan／《絕地逃生》金泰成／《破墓》姜國賢、金浩聲／《左輪手槍》崔英煥、李宰赫／《辣手警探2》李模介、李成煥／《12.12：首爾之春》金聖安、鄭貴浩、鄭熙成、李承彬／《絕地逃生》🏆李模介、李成煥／《破墓》朴日炫／《左輪手槍》張根英、殷熙尚／《12.12：首爾之春》徐聖景／《夢境Wonderland》裴貞允／《絕地逃生》🏆徐聖景／《破墓》🏆Primary／《在熙的男，朋友》張基河／《辣手警探2》金東旭／《FIGHTING！女孩們》Dalpalan／《絕地逃生》金泰成／《破墓》裴延太／《辣手警探2》🏆金尚范／《12.12：首爾之春》李康熙／《絕地逃生》鄭秉鎮／《破墓》金鮮珉／《找死凶宅》《12.12：首爾之春》湯唯丁海寅林智妍具教煥