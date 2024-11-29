第45屆青龍電影獎在今（29）日稍早順利落幕，最佳女主角獎由《破墓》金高銀拿下，影帝則由黃晸珉以《12.12：首爾之春》獲得，這已是他第3度奪下青龍影帝，但他在台上情緒依舊激動；最後壓軸大獎「最佳電影獎」則是《12.12：首爾之春》擊敗《辣手警探2》、《破墓》等作品奪下。今晚最大贏家是分別都拿了4個獎項的《破墓》以及《12.12：首爾之春》。
《12.12：首爾之春》今晚拿下最佳電影獎、最佳男主角獎、最高觀影人次、最佳剪輯等4個獎項，《破墓》也不惶多讓，拿下最佳導演獎、最佳女主角獎、攝影燈光獎以及最佳美術獎，雙方不分軒輊。本屆典禮最大亮點，除了影帝和影后之外，還有近來風波不斷的鄭雨盛臨時改變想法，確定出席頒獎典禮，還在《12.12：首爾之春》獲得最高觀影人次獎時，他再次向大眾道歉，掀起一波討論。
青龍獎完整得獎名單如下：
最佳電影
《辣手警探2》
🏆《12.12：首爾之春》
《破墓》
《之前的我們》
《找死凶宅》
最佳導演
金性洙／《12.12：首爾之春》
金泰勇／《夢境Wonderland》
柳承完／《辣手警探2》
李鍾泌／《絕地逃生》
🏆張在現／《破墓》
新人導演
金世輝／《她死了》
南東協／《找死凶宅》
席琳·宋／《之前的我們》
吳正民／《長孫》
🏆趙賢哲／《夢之歌》
最佳劇本
🏆鄭美英、趙賢哲／《夢之歌》
洪仁杓、洪元燦、李榮鍾、金性洙／《12.12：首爾之春》
張在現／《破墓》
席琳·宋／《之前的我們》
南東協／《找死凶宅》
最佳男主角
李聖旻／《找死凶宅》
李帝勳／《絕地逃生》
鄭雨盛／《12.12：首爾之春》
崔岷植／《破墓》
🏆黃晸珉／《12.12：首爾之春》
最佳女主角
高我星／《因為討厭韓國》
🏆金高銀／《破墓》
羅美蘭／《金派特攻隊》
全道嬿／《左輪手槍》
湯唯／《夢境Wonderland》
最佳男配角
具教煥／《絕地逃生》
朴海俊／《12.12：首爾之春》
柳海真／《破墓》
李熙俊／《找死凶宅》
🏆丁海寅／《辣手警探2》
最佳女配角
孔升妍／《找死凶宅》
廉惠蘭／《金派特攻隊》
🏆李尚熙／《路基完》
林智妍／《左輪手槍》
韓善伙／《變身機長》
最佳男新人
姜承鎬／《長孫》
🏆魯尚炫／《在熙的男，朋友》
李到晛／《破墓》
李正河／《FIGHTING！女孩們》
朱鍾赫／《因為討厭韓國》
最佳女新人
權俞利／《Strike！娜英》
🏆朴柱炫／《60分鐘亡命直播》
李宙明／《變身機長》
李惠利／《FIGHTING！女孩們》
河允景／《關於我的女兒》
最佳音樂獎
🏆Primary／《在熙的男，朋友》
張基河／《辣手警探2》
金東旭／《FIGHTING！女孩們》
Dalpalan／《絕地逃生》
金泰成／《破墓》
攝影燈光獎
姜國賢、金浩聲／《左輪手槍》
崔英煥、李宰赫／《辣手警探2》
李模介、李成煥／《12.12：首爾之春》
金聖安、鄭貴浩、鄭熙成、李承彬／《絕地逃生》
🏆李模介、李成煥／《破墓》
最佳美術獎
朴日炫／《左輪手槍》
張根英、殷熙尚／《12.12：首爾之春》
徐聖景／《夢境Wonderland》
裴貞允／《絕地逃生》
🏆徐聖景／《破墓》
最佳音樂獎
🏆Primary／《在熙的男，朋友》
張基河／《辣手警探2》
金東旭／《FIGHTING！女孩們》
Dalpalan／《絕地逃生》
金泰成／《破墓》
最佳剪輯獎
裴延太／《辣手警探2》
🏆金尚范／《12.12：首爾之春》
李康熙／《絕地逃生》
鄭秉鎮／《破墓》
金鮮珉／《找死凶宅》
🏆最高觀影人次
《12.12：首爾之春》
🏆人氣明星獎
湯唯
丁海寅
林智妍
具教煥
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青龍獎完整得獎名單如下：
最佳電影
《辣手警探2》
🏆《12.12：首爾之春》
《破墓》
《之前的我們》
《找死凶宅》
最佳導演
金性洙／《12.12：首爾之春》
金泰勇／《夢境Wonderland》
柳承完／《辣手警探2》
李鍾泌／《絕地逃生》
🏆張在現／《破墓》
新人導演
金世輝／《她死了》
南東協／《找死凶宅》
席琳·宋／《之前的我們》
吳正民／《長孫》
🏆趙賢哲／《夢之歌》
最佳劇本
🏆鄭美英、趙賢哲／《夢之歌》
洪仁杓、洪元燦、李榮鍾、金性洙／《12.12：首爾之春》
張在現／《破墓》
席琳·宋／《之前的我們》
南東協／《找死凶宅》
最佳男主角
李聖旻／《找死凶宅》
李帝勳／《絕地逃生》
鄭雨盛／《12.12：首爾之春》
崔岷植／《破墓》
🏆黃晸珉／《12.12：首爾之春》
最佳女主角
高我星／《因為討厭韓國》
🏆金高銀／《破墓》
羅美蘭／《金派特攻隊》
全道嬿／《左輪手槍》
湯唯／《夢境Wonderland》
最佳男配角
具教煥／《絕地逃生》
朴海俊／《12.12：首爾之春》
柳海真／《破墓》
李熙俊／《找死凶宅》
🏆丁海寅／《辣手警探2》
最佳女配角
孔升妍／《找死凶宅》
廉惠蘭／《金派特攻隊》
🏆李尚熙／《路基完》
林智妍／《左輪手槍》
韓善伙／《變身機長》
最佳男新人
姜承鎬／《長孫》
🏆魯尚炫／《在熙的男，朋友》
李到晛／《破墓》
李正河／《FIGHTING！女孩們》
朱鍾赫／《因為討厭韓國》
最佳女新人
權俞利／《Strike！娜英》
🏆朴柱炫／《60分鐘亡命直播》
李宙明／《變身機長》
李惠利／《FIGHTING！女孩們》
河允景／《關於我的女兒》
最佳音樂獎
🏆Primary／《在熙的男，朋友》
張基河／《辣手警探2》
金東旭／《FIGHTING！女孩們》
Dalpalan／《絕地逃生》
金泰成／《破墓》
攝影燈光獎
姜國賢、金浩聲／《左輪手槍》
崔英煥、李宰赫／《辣手警探2》
李模介、李成煥／《12.12：首爾之春》
金聖安、鄭貴浩、鄭熙成、李承彬／《絕地逃生》
🏆李模介、李成煥／《破墓》
最佳美術獎
朴日炫／《左輪手槍》
張根英、殷熙尚／《12.12：首爾之春》
徐聖景／《夢境Wonderland》
裴貞允／《絕地逃生》
🏆徐聖景／《破墓》
最佳音樂獎
🏆Primary／《在熙的男，朋友》
張基河／《辣手警探2》
金東旭／《FIGHTING！女孩們》
Dalpalan／《絕地逃生》
金泰成／《破墓》
最佳剪輯獎
裴延太／《辣手警探2》
🏆金尚范／《12.12：首爾之春》
李康熙／《絕地逃生》
鄭秉鎮／《破墓》
金鮮珉／《找死凶宅》
🏆最高觀影人次
《12.12：首爾之春》
🏆人氣明星獎
湯唯
丁海寅
林智妍
具教煥