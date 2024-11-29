我是廣告 請繼續往下閱讀

▲幽默風趣的高知辣椒姐（中）讓鍾欣凌（右）笑說：「看到嚴藝文（左）老的樣子。」（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

▲鍾欣凌（左起）、嚴藝文、張軒睿、楊貴媚享受日本風景。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

由楊貴媚擔任製作人、攜手鍾欣凌、嚴藝文主持的實境節目《老少女奇遇記2》，日前因應12強冠軍賽延播，近期試片見面會特別選播第3集，講述兩位在日本打球的高中生喬恩與國善的故事，姐姐們對他們的奮鬥歷程深受感動，楊貴媚感嘆：「他們會是未來的棒球明星！」節目第一站「高知」展現台灣人在日本生活的多樣風貌。第1集的居酒屋辣椒姐洪大姐，以樂觀與綜藝摔贏得姐姐們讚賞，洪大姐幽默讓鍾欣凌笑說：「我看到嚴藝文老的樣子。」；遍路愛好者怡芳與在日高中棒球生喬恩、國善的奮鬥故事則在第二、三集登場。而鍾欣凌高空滑索摔落的影片，更成為網友熱議焦點，大家紛紛留言感嘆：「笑聲讓人停不下來！」鍾欣凌也親自回應：「摔得很安全，像躺在軟墊上一樣。」在熊本時3位姐姐被美景和美食吸引。祭典趣味比賽與購物環節笑聲不斷，鍾欣凌興奮表示「好想狂買」，楊貴媚則建議：「偷偷吃就好了。」她們特別感謝當地「熊好生活」創辦人木庭小姐，熱情接待並協助拍攝，還一起探討台灣人愛用的社群媒體，嚴藝文自嘲：「我說IG比較常用，實際上我還是用FB的老人啊！」姐姐們在熊本體驗獨木舟冒險，翻船的鍾欣凌笑說：「幸好嚴藝文不跟我同船！」嚴藝文則喊話：「誰敢讓我下水試試看！」與她同船的林哲熹為維持平衡練核心，逗趣互動充滿看點。三位主持人與張軒睿、林哲熹不但要化身居酒屋工讀生，並在當地市民食堂做義工煮菜，遍路初體驗也將於岩本寺展開，繼續感動與冒險並行的奇遇旅程。