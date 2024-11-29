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花蓮市國聯五路、國聯三路口昨（28）日下午下午1時許，一名男子竟以翻滾方式穿越人行道，奇葩行徑被1名計程車司機行車紀錄器全程錄下，並將影片上傳至網路，提醒用路人注意馬路安全，警方後續找到該名男子，病依法開罰500元。根據畫面顯示，男子先是路口徘徊東張西望，見燈號轉綠後，竟躺下來開始翻滾，從馬路一端滾到另一側，共耗時30秒，隨後更持續躺在路邊，拍攝影片的計程車司機見狀，透過無線電警告其他同行司機「大家小心開車，別莫名其妙惹上麻煩。」後續花蓮豐川派出所網路巡邏小組於臉書社群平臺發現民眾貼文，立即調閱監視器追查，發現這名男子常在花蓮火車站附近出沒，為轄區特別關切的街友，男子供稱因喝醉了，也不知道為何自己會用翻滾的方式過馬路，警方並勸戒男子切勿再有此類行為，以免造成自身及其他用路人危害。花蓮分警局指出，依照道路交通管理處罰條例第78條規定，「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」可處新臺幣500元罰鍰，請民眾切勿以身試法。