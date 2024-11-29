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美股適逢感恩節假期，29日將提早休市。投資人把握縮短的交易時間，美股開盤後各主要指數齊漲，之前幾日低迷的晶片股帶頭反彈，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲134.08點或0.30％；標普500指數上漲28.12點或0.47％；那斯達克指數上漲130.20點或0.68％；費城半導體指數上漲112.75點或2.32％。根據《CNBC》報導，拜登政府傳出正在考慮對向中國銷售半導體設備設置額外壁壘，但是目前見諸媒體的限制措施並未如預期的嚴格，讓市場鬆了一口氣，晶片股出現反彈，輝達（Nvidia）股價在盤中上漲逾2％，報138.66美元。11月迄今，道瓊工業指數的漲幅已經超過7％，這是自2023年11月以來表現最好的一個月，主要是拜川普勝選後帶來的「川普交易」所賜。最好的例子就是特斯拉（Tesla），執行長馬斯克在選後與川普形影不離，11月迄今特斯拉股價已經大漲33％，市值也成功重返1兆美元大關。由於美國仍在感恩節假期，不僅股市提早收盤，政府當局或企業也不會發布重要的經濟數據或獲利報告，預計將會是清淡的一個交易日。