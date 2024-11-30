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▲中華隊內野守備教練陳江和。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.18）

「紅龜」教練的冷笑話多有殺傷力？從王建民的表情就能看出來，在第三屆世界12強賽冠軍戰，中華隊力抗日本隊王牌戶鄉翔征，陳江和賽前給林安可支招，開玩笑教他怎麼打這位強投，結果話一出讓球迷噴飯，王建民轉頭似乎也是一臉疑惑，引起網路上熱議。「安可，你打戶鄉的時候，你變傷害！」陳江和當時對著鏡頭如此說道，林安可回說對方球速真的很快，之後紅龜教練也用自己獨特的幽默感鼓勵他：「阿你就打戶鄉，你就『互相傷害』自己啊！」讓人啼笑皆非。有趣的是，就在陳江和講到一半時，一旁的王建民也轉過頭來回看，露出疑惑的神情，表情也被影片記錄下來，球迷見此也打趣道：「台灣人真的放棄不了諧音梗」、「我覺得建仔問號讓這個笑話更好笑了」、「後面是王建民教練，一臉疑惑」、「為了看建民的反應，我看了三次」。這次12強賽王建民擔任牛棚教練，調整投手的狀態居功厥偉，讓外界開賽前擔心的「火牛陣」變成「鐵牛棚」，賽會團隊防禦率僅2.51，是能在逆勢下奪冠的關鍵。王建民在2013年WBC世界棒球賽上，曾代表球隊先發抗日，雖然他自己沒失分，但最終中華隊以3：4遭到逆轉。不過這次12強賽，後輩們幫他討回來，以4：0完封全職業陣容的「日本武士隊」，拿下冠軍。