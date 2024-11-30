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▲全台最貴且最高的饗 A Joy，位在101的86樓，跨年場的第二梯次（晚餐二），可一起倒數計時迎接2025，感受最近距離靠近101煙火的震撼。（圖／饗賓提供）

▲「INPARADISE 饗饗」同樣臨近台北101，跨年夜當天晚餐同樣分兩梯次，第二場晚餐為22:30~隔日01:00，每人餐價3190元。（圖／饗賓提供）

▲「新馬辣經典麻辣鍋Plus—遠百信義A13店」靠近101，跨年夜同樣可近距離欣賞煙火。（圖／馬辣集團提供）

全台唯一可以直接在101裡看煙火的Buffet「饗 A Joy」，同時也是全台最貴、最高的自助餐廳，再度推出跨年派對，今（30）日上午9:00開放訂位。而同屬饗賓餐旅集團旗下的饗饗、旭集、饗食天堂信義店等Buffet的跨年晚餐，也同時開放預約，南臺灣的「饗食天堂」高雄夢時代店也同樣也新增跨年場晚餐。另外，「馬辣」集團其中兩家分店包含「新馬辣經典麻辣鍋Plus—遠百信義A13店」與「馬辣頂級麻辣鍋—信義A19店」，也將於12月1日開放跨年場預約。跨年夜全民瘋看台北101煙火，而號稱全台最貴Buffet「饗 A Joy」，位於台北101大樓86樓，跨年當晚能欣賞到「離101煙火最近」的360度沉浸式煙火體驗，璀璨的煙火就在腳下，是全台唯一有此規格的Buffet，今年度同樣將有跨年主題饗宴，，晚餐包含兩梯次，饗賓餐旅集團也提到，位於台北微風信義46樓的「INPARADISE 饗饗」同樣臨近台北101，也是觀賞跨年煙火的熱門餐廳，當天晚餐同樣分兩梯次，首場時段為17:30~21:00，每人2690元，第二場晚餐為22:30~隔日01:00，每人3190元，也是明天開放訂位，而第二場僅開放電話預約。新莊店則推出限定版的跨年夜晚餐，每人2690元。鄰近101的還有「旭集 和食集錦」信義店，跨年晚餐推出限定菜色，像是賀正伊勢海老等，跨年夜更有當令草莓，以及與Perry's Palate 聯名跨年夜限定調酒。晚餐的第二梯次為倒數跨年場，屆時可前往戶外露台欣賞101煙火，信義店跨年夜晚餐時段分兩場次，跨年晚餐一(17:30~21:00)每人2690元，跨年晚餐二(22:30~01:00)每人3190元，11月30日全面開放電話訂位，跨年晚餐二僅開放電話訂位。「饗食天堂」台北、高雄都有倒數跨年場，台北信義店及高雄夢時代店跨年夜晚餐，皆分為兩場次。台北信義店跨年夜將加贈半尾焗烤龍蝦，跨年晚餐一(17:30~21:00)每人1390元、跨年晚餐二(22:00~00:30)每人1890元。高雄夢時代店則推出限定加價購整隻焗烤龍蝦，加購價588元，跨年晚餐一(17:30~21:00)、跨年晚餐二(22:00~00:30)每人皆968元，同樣11月30日全面開放電話訂位。至於同樣受到歡迎的吃到飽麻辣鍋品牌「馬辣」，其中兩家分店包含「新馬辣經典麻辣鍋Plus—遠百信義A13店」與「馬辣頂級麻辣鍋—信義A19店」，同樣跨年場是一位難求，連續三年創下30分鐘跨年席次秒殺紀錄，今年這兩家門市同樣推出「2025跨年盛宴」限定場，近距離欣賞101璀璨煙火秀，還祭出豪華食材「加勒比海大龍蝦、日本A5和牛吃到飽、美澳三和牛無限享」，搭配氣泡酒、進口酒水、哈根達斯精品冰淇淋等近百種豪華食材。「2025跨年盛宴」用餐時段為23:00至01:00，限量席位僅252席，預計於12月1日上午11:00(信義A13店)、11:30(信義A19店)起準時開放電話訂位。餐價每人1880元+10%起至2980元+10%。