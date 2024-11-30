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美國適逢感恩節假期，29日股市提早休市，投資人把握縮短的交易時間，當天美股主要指數皆收漲，部分上漲動力來自晶片股。綜合《CNBC》等外媒報導，當天道瓊工業指數和標普500指數均再改寫歷史新高，不過因為正值感恩節假期，美股週五提早到下午1點（美東時間）收市，紐約證券交易所和納斯達克當天的交易量，不到過去30天日均交易量的2/3。29日收盤，道瓊工業指數上漲188.59點，或0.42%，收在44910.65點；標準普爾500指數上漲33.64點，或0.56%，收在6032.38點；以科技股為主的那斯達克指數上漲157.69點，或0.83%，收在19218.17點；費城半導體指數上漲73.548點，或1.52%，收在4926.559點。部分上漲動力來自晶片股，因有外媒報導稱，美國政府正在權衡，企業銷售半導體設備和AI晶片給中國的額外限制，但力道並不像之前預期的那麼嚴厲，如輝達（Nvidia）週五股價就收漲2.15%，為單日表現最強的道指成份股；蘋果股價亦揚升約1%，每股報237.33美元。