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全球氣候異常，西班牙10月底遭遇數十年來最嚴重洪災，造成超過200人死亡，瓦倫西亞（Valencia）週邊地區被洪水淹沒宛若「內海」，當局在挨批預警不足、救災不力後，也開始反思如何完善政策。西班牙政府28日通過一項措施，允許勞工在氣候緊急狀態下，可以不用被迫冒險上班，而且薪水照付，最多4天。綜合《衛報》等外媒報導，10月底的洪災發生後，西班牙有部分企業，因為不顧國家氣象局發布的紅色警報，仍命令雇員上工而遭到撻伐，並反過來指控是政府未能提供「充分通知」，發送電話警報的時間也太晚。為了減少悲劇重演，西班牙當局通過這項法案，勞工部長迪亞斯（Yolanda Díaz）聲稱，新措施旨在根據氣候緊急情況進行監管，不得讓任何勞工冒險工作；若有必要，停工時間也可以再延長。當地傳媒報導稱，這項立法受到了加拿大類似法案的啟發，相較於右派否認氣候變遷帶來的危險，目前的左翼政府則致力於所謂的綠色政策。在新法案之下，企業有大約12個月的時間，可以研擬、制定應對極端天氣的計劃，畢竟每種產業面臨的風險不太一樣。西班牙經濟部長庫爾波（Carlos Cuerpo）並表示，政府會為洪災災民提供23億歐元的援助，並警告在全球氣候變遷下，到了2050年，類似的極端天氣事件造成的損失、因應成本可能會增加1倍以上。