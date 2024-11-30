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道奇隊於今（30）日宣布與世界大賽冠軍功臣Tommy Edman簽下5年總額7400萬美元（約新台幣24億元）的續約合約，第6年（2030年）設有球隊選擇權。艾德曼今年季中從紅雀隊被交易至道奇後，展現了高水準的工具人守備能力，並榮膺國聯冠軍賽MVP，是球隊能連過三關捧杯的關鍵人物。本賽季中途從紅雀隊交易而來的Edman，在內野和外野的防守上都具有高水平，打擊也有一定水準。本季例行賽，傷癒復出後他出戰37場比賽，安打率2成37，擊出6支全壘打，打回20分打點。在國家聯盟冠軍系列賽中，他以4成07的打擊率、1支全壘打和11分打點的成績，並被評為系列賽MVP。Tommy Edman 高水準的守備能力，是球隊中極具價值的「工具人」角色。在國聯冠軍戰的突出表現，證明他關鍵時刻的打擊能做出重要貢獻，使他成為道奇隊不可或缺的核心球員，這也是球隊之所以選擇和他簽約的原因。這一份合約的第6年是價值1300萬美元球隊選擇權，可用300萬美元來買斷。另外這一份合約與大谷翔平那一份的處理有些類似，大約1/3的薪資是延遲支付。道奇隊此前以5年8200 萬美元的價格簽下了今年休賽季成為自由球員的舊金山巨人隊強投Blake Snell，他們正在穩步增強自己的球隊實力，以連續第二年贏得世界大賽冠軍，打造自己的王朝。