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北市國小魔術社社團狼師潛入女廁偷拍遭起訴，北市議員陳怡君表示，家長曾反映狼師要學童「先上廁所再回家」陳怡君籲教育局關心是否有學童影像外流或其他行為之侵犯？保障孩童隱私及安全。台北市大同區某國小發生偷拍案件，一名擔任社團魔術社許姓男老師，尾隨女童進入女廁後，透過廁所隔間空隙由上方往下偷拍，遭女童發現告知家長後報警，地檢署於日前11月27日依違反《兒少性剝削防制條例》第36條第3項起訴。陳怡君表示，這案子她追查很久了，該案為去年2023年6月發生，大同分局受理後報請士林地方檢察署指揮偵辦，並經士林地方法院核發搜索票至狼師住處執行搜索，並扣押電腦、手機等做數位鑑識還原。陳怡君說，去年就在家長報案後，也有其他家長向她反映，孩子下課要回家時，該名狼師還會提醒小朋友「先上廁所再回家」，難怪家長在等孩子走出校園時有點久，如今回想起來讓人不寒而慄。她也呼籲教育局應關心許姓老師曾任教學校，是否還有其他侵犯孩童的行為？若有涉及到不幸被偷拍，是否有影像外流的問題，以保障學童權益。陳怡君呼籲，雖然該社團未繼續開設，但教育局應一併清查許姓老師過去是否受聘於其他學校社團，避免其他學校也發生偷拍案件淪為黑數。