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日本職棒千葉羅德海洋隊的投手佐佐木朗希今年季後透過入札制度（Posting System）尋求轉戰美國職棒（MLB）的機會，近期傳出有關他與洛杉磯道奇隊之間存在「密約」的傳聞，引發當地媒體關注。美國媒體《Dodger Blue》報導稱，如果此傳聞屬實，MLB可能展開對此不正當行為調查。在此之前，羅德隊投手Dallas Keuchel接受《New York Post》訪問時提到：「我聽說道奇已經和佐佐木達成協議，雖然真偽不明。」引發了外界對於道奇和佐佐木朗希之間有密約的猜測。MLB主席Rob Manfred於紐約接受採訪時表示，如果佐佐木朗希和道奇之間存在任何違規行為，將進行徹底調查真相。同時，道奇地區媒體《Dodger Blue》報導稱，雖然目前沒有證據證明密約的存在，但MLB密切關注佐佐木與所有球隊的交涉，以防止任何不正當行為的發生。對此，佐佐木朗希的經紀人Joel Wolfe強烈否認「密約」的說法，並批評相關揣測有損他的專業誠信。他認為，這些指控缺乏體育精神，是對其職業操守的侮辱。儘管相關指控目前僅是傳聞，佐佐木朗希是否適合加盟道奇仍受到質疑。道奇過去幾年多位主力投手如Walker Buehler，因傷勢或手術影響表現，讓球隊的投手培養模式受到檢討。此外，佐佐木朗希職業生涯至今5年中多次因傷缺賽，尚未達到單季規定投球局數，讓外界擔心他與道奇的契合度。在傳聞未解的情況下，建議佐佐木優先選擇投手培養制度佳的球隊累積經驗，待提升市場價值後再轉投如道奇這樣的大球會。目前洛杉磯天使隊被視為佐佐木的潛在下家，天使也是大谷翔平的前東家，成為外界關注的焦點。