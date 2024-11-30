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▲▼金高銀以《破墓》拿下青龍獎影后，喜不自勝，邊佑錫（下圖）為頒獎嘉賓。（圖／翻攝自kpoptv.cc、fashionandstyle.official IG）

▲邊佑錫（穿西裝者）和金高銀日前在友人婚宴上擦身而過。（圖／翻攝自Threads）

▲金高銀和邊佑錫在青龍獎舞台再度擦身而過。（圖／翻攝自fashionandstyle.official IG）

南韓影壇盛事、第45屆青龍獎昨（29）日在首爾汝矣島KBS大廳舉行，在《破墓》演活女巫覡（通靈者）的金高銀打敗湯唯、高我星、羅美蘭、全道嬿4位強敵抱走最佳女主角，頒獎給她的是男神邊佑錫，有網友翻出兩人1個月前在婚禮上同框的影片，許願雙方有朝一日能一起演戲。昨晚，上屆影后鄭裕美和邊佑錫被安排頒發女主角獎項，鄭裕美唸出金高銀的名字，在台下的她驚訝地雙手掩面、摀嘴，一副不敢置信的表情，接著一一向其他入圍者鞠躬致意，湯唯還起身道恭喜，金高銀與對方牽手表達謝意，上台後，她從鄭裕美的手中接過獎座，神情還是相當詫異。金高銀領獎時，鏡頭沒拍到她和邊佑錫是否有互動，只見邊佑錫臉上堆滿笑意，以眼神向金高銀道賀，不少網友聚焦兩人同台的畫面，有人搜出金高銀10月底出席攝影師好友婚宴的片段，當時同為座上賓的邊佑錫在跟安普賢站著閒聊，金高銀走向前跟眾人打招呼後才離開。網友回放金高銀、邊佑錫在婚禮、頒獎典禮擦身而過的畫面，留言希望兩人於戲劇上再續緣分：「恭喜金高銀～邊邊和我喜歡的鄭裕美一起頒獎欸」、「天啊是邊邊！還有我最愛的女演員金高銀得獎！希望哪天他們可以一起演戲」、「金高銀演那部真的很強，演技超厲害」、「這獎是只能頒給她沒錯！」