今（30日）大陸冷氣團逐漸減弱遠離，不過受到輻射冷卻影響，中央氣象署上午發布最新「低溫特報」新竹縣、苗栗縣，要留意攝氏10度以下低溫出現，雖白天起大陸冷氣團減弱，不過明（1）日也還是會受到輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，白天將會慢慢回溫。
⚠️低溫特報
📍影響時間：30日晚上至01日上午
🟡黃色燈號：新竹縣、苗栗縣
中央氣象署表示，今天清晨，最低溫出現在苗栗三灣的攝氏6.6度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，北部、東半部高溫20到23度，中南部24、25度，西半部、宜蘭日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖仍為晴朗穩定，只有花東地區偶有零星降雨。
週日、下週一（1日、2日）輻射冷卻仍明顯，各地早晚仍偏冷，白天高溫持續回升，西半部日夜溫差大，北部及東北部14至25度，中部14至27度，南部17至28度，東部17至25度，東南部18至26度。
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📍影響時間：30日晚上至01日上午
🟡黃色燈號：新竹縣、苗栗縣
中央氣象署表示，今天清晨，最低溫出現在苗栗三灣的攝氏6.6度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，北部、東半部高溫20到23度，中南部24、25度，西半部、宜蘭日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖仍為晴朗穩定，只有花東地區偶有零星降雨。
週日、下週一（1日、2日）輻射冷卻仍明顯，各地早晚仍偏冷，白天高溫持續回升，西半部日夜溫差大，北部及東北部14至25度，中部14至27度，南部17至28度，東部17至25度，東南部18至26度。