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加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)29日抵達佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)，根據加拿大與美國媒體指出，他此行是為了在海湖俱樂部(Mar-a-Lago)與美國準總統川普(Donald Trump)會面。飛行追蹤系統最先發現到一架噴射機在前往佛羅里達州途中，以加拿大總理的呼號進行廣播。杜魯道此行正值川普幾天前才剛威脅，要在上任後立即對這個北方鄰國祭出進口關稅。根據全球航班追蹤網站Flightradar，杜魯道的飛機29日晚間降落在棕櫚灘國際機場(Palm Beach International Airport)。加拿大廣播公司(CBC)報導，杜魯道將與川普共進晚餐，而加拿大公共安全部長勒布朗(Dominic Leblanc)這次也隨同出訪。杜魯道辦公室並未立即證明這項沒有事先宣布的行程。川普25日在社群媒體貼文中，宣布將對鄰國加拿大與墨西哥、以及競爭對手中國課徵進口關稅，在加拿大引發軒然大波。加拿大去年有超過四分之三的出口額、或相當於5,927億加幣(4,230億美元)是流向美國，而且加拿大有將近200萬個工作崗位要仰賴貿易。一名政府消息人士告訴法新社，加拿大正在考慮可能對美國祭出報復性關稅。有些人認為，川普的關稅威脅只是虛張聲勢、或是在為未來的貿易談判作初步試探。但杜魯道稍早前在愛德華王子島省(Prince Edward Island)和記者談話時，駁斥了這些看法。杜魯道說，「唐納川普，當他發表這樣的談話時，他就打算要去執行」，「這是毫無疑問的事」。更多中央廣播電臺新聞