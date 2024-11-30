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世界棒球12強賽落幕，中華隊奪冠。中日冠軍戰運彩銷售達4億元，動彩公會理事長何昱奇推估，由於7成投注中華隊，依2倍賠率，運彩可能慘賠1.6億元。網紅Cheap在臉書發文，認為中日冠軍戰「運彩不但沒賠，反而賺了2億」。對此，何昱奇今早表示，運彩恐怕不止賠1.6億元，因為還有約8千萬元管銷費用沒有算進去。12強棒球賽中華隊爆冷奪冠，運彩理事長何昱奇當晚依照投注與賠率推算，「運彩慘賠1.6億元」，運彩公司不置可否，網紅Cheap也發文表示運彩應該淨賺2億元，讓外界好奇運彩真的賠錢了嗎？何昱奇今早針對Cheap說法提出書面說明。何昱奇表示，運彩是運動彩券，專門銷售全世界運動類型的比賽，為開盤產品，歸屬於教育部管轄，盈餘分配是給台灣發展體育運動，舉例如棒球.籃球.足球.網球等等，台灣運彩不能簡稱為台彩，台彩是中國信託公司擔任發行機構；運彩是威剛科技擔任發行機構。何昱奇表示，中日冠軍戰銷售4億元，政府實體抽10%；網路抽12%。算均值11%的話，台灣運彩按銷售額，應該繳納約4400萬元給體育署作為運動發展基金的盈餘分配。還有，銷售四億發行機構台灣運彩必須給運彩券商按4億x經銷商6.25%=2500萬佣金。此外，銷售四億中還有0.5%責任準備金要入危險準備金專戶4億x0.5%=200萬。當初台灣運彩在投標案中，按營業額估計約1%來支持額外贊助台灣體育活動，按銷售4億，台灣運彩內部應提列約400萬贊助體育費用。加上台灣運彩人事管銷及開盤成本約佔1.5%=600萬管銷成本。前述各項加起來約8100萬元。銷售金4億扣掉8100萬元管銷費用，獎金分配只剩下3.19億。何昱奇表示，客人中獎比例如果按照網紅說的是30%投注中華 70%投注日本隊，那4億裡面有1.2億本金下注中華隊x2.2倍賠率，彩金約2.64億，2.64億+8100萬=3.45億，4億-3.45億，運彩淨利潤頂多約5500萬元。如果按照理事長何昱奇說法，投注中華隊是70%，日本隊30%計算，4億扣除彩金5.6億，也就是運彩恐怕不止賠1.6億，因為還要加計政府報酬、經銷商佣金、責任準備金及開盤公司管銷及體育贊助費用8100萬元，初估約2.4億元。