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賴清德將於今（30）日下午啟程出訪太平洋友邦，這是他自520就職以來首次出訪。國防部今日表示，昨日0600時至今日0600時，偵獲共機18架次，其中逾越海峽中線西南空域7架次，另有共艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。針對賴清德出訪前夕共機頻繁擾台，陸委會痛批中共不僅是台海不穩定的根源，更是亞太區域的麻煩製造者。根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨日0732時至2011時，在台灣海峽偵獲主戰機及無人機16架次，其中5架次逾越海峽中線；昨日1617時至2037時在台灣西南空域偵獲輔戰機2架次。另外，國防部也指出昨日0932時至1825時在台灣海峽以東，距離基隆西方62浬與104浬、偵獲2枚中共空飄氣球。國防部強調，國軍運用任務機及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。針對中共機艦持續擾台，陸委會昨日表示，近2日共機擾台累計已達46架次，其中逾越海峽中線進入北部及西南空域30架次，共艦15艘，施放高空氣球3枚；共軍並於28日晚間再次執行「聯合戰備警巡」。更有甚者，中共除在台海持續對台軍事脅迫外，29日中、俄亦共同派遣11架戰機侵入韓國航空識別區，引發韓國空軍緊急升空攔截，也證明中共不僅是台海不穩定的根源，更是亞太區域的麻煩製造者，對於中、俄任意破壞區域和平穩定的不負責任行為，政府表達嚴厲的譴責。