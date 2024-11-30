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▲受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（30）各地氣溫明顯偏低，7縣市低溫特報。（圖／中央氣象署提供）

低溫警戒區南移了！今（30）受到大陸冷氣團級輻射冷卻影響，今晨最低溫出現在苗栗三灣6.6度，各地氣溫明顯偏低，氣象署針對7縣市發布低溫特報，特別的是南部的雲林縣也納入警戒。白天氣溫會回升，要留意早晚溫。不過氣象專家吳德榮指出，下周五將又有一波冷空氣來襲，強度也會更強。吳德榮在專欄「洩天機教室」指出，今（30）晨截至6：03本島縣市平地最低氣溫前3依序為：苗栗三灣鄉6.6度，新北石碇區8.0度，新竹峨眉鄉8.6度；台北市平地最低氣溫則為內湖區10.6度。各地區平地最低氣溫約在8至12度。今日各地區氣溫為：北部8至24度中部10至27度南部11至28度東部12至28度氣象署今清晨6時32分，持續針對7縣市發布低溫特報，新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。天氣風險分析師歐宗學指出， 比較特別的是宜蘭晨間的低溫在各縣市中是最高的，仍有13.6度，與過往冬季的經驗不同，顯示夜間雲量多寡所導致的輻射冷卻強度差異，對於這波低溫有非常顯著的影響。吳德榮指出，根據最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，明日白天起、下周一冷空氣及「輻射冷卻」皆減弱，氣溫回升，各地晴朗穩定，日夜溫差大。下周二至四東半部水氣逐日增多，局部短暫雨的機率逐日提高；西半部仍晴朗穩定，日夜溫差大。下周五另一東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降、北台轉涼。各國模式顯示，下波冷空氣大約在下周六起影響三、四天，強度雖比上波強，但「輻射冷卻」比上波弱；且為期末模擬、各國模式皆調整中，氣溫會降到幾度、冷空氣達什麼等級，仍有變化。