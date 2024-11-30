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勞動部勞發署北分署一名吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容遭免職，原勞動部長何佩珊請辭獲准，由民進黨不分區立委洪申翰轉任勞動部長，不過外界對洪申翰背景有所質疑，並立刻遭內部爆料，要求六日加班開會，最後火速改口宣布延期，29日深夜，洪申翰在臉書上寫下上任後第一週的2點心得和感謝。首先，洪申翰指出，關於勞動部原訂週六日的會議，他已通知所有主管，各司署的業務報告，延期到下週上班日再進行，同時也提到，這兩天有不少朋友針對這個事件，來給他很多建議和提醒，尤其幾位部內的基層同仁，也願意來提醒他，讓他更深刻的理解，這近一個月來，同仁們因為沸沸揚揚的霸凌事件，以及處置的波折，而處在高張力的精神壓力和疲憊。「很抱歉，我的考慮不夠細膩，在角色轉換之際，表達方式也欠周詳」，洪申翰表示，他真的要謝謝這些基層同仁們，願意直接來跟他說，讓他有機會可以快速檢討和調整。「我會更加謹慎、謝謝你們。」其二，他針對關於高中畢業、環團出身的爭議說明「我尊重所有人對於我過去學經歷的評論」，並提到有媒體翻到十多年前的報導，來跟他求證他當年大學的肄業，是因為眼睛開刀？他回應「是，但這真的是快二十年的事了」，對於記者問為什麼他不主動說明？他則坦言「說實話，我已經四十歲了，還要一直去解釋二十歲發生的事，實在很沒意義。」洪申翰指出，即便他唸過建中、台大，然後台大沒有拿到畢業證書，但他也很清楚，從社會某些觀點來看「我的學歷不算好看。」不過，這也是為什麼，在他後來投入到社會運動或是各種公共參與，他都特別希望要從基層、從弱勢的角度，來思考，來一點一點推進。最後，洪申翰強調，現在他的當前任務，就是「不管你學歷好看或不好看，只要你是勞工，都是我要想辦法支持的對象。」