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丹佛金塊後衛「威少」Russell Westbrook因為在日前對紐約尼克的比賽中，對尼克板凳席做出「不雅手勢」，而被NBA罰款35000美元（約合新台幣113萬）。在這場比賽中，他替補出場，拿下金塊隊最高的27分。該事件發生在比賽的第四節，Westbrook突破籃框時被尼克球員Josh Hart封蓋，威少持球不放，場邊的尼克示意裁判應該吹他走步違例。接著威少在底角成功投進三分球，隨後轉身對著尼克斯替補席做出淫穢手勢（Obscene Gesture）。這並不是威少第一次被NBA罰款。他此前也曾因為一些事件受到罰款懲處，包括2017年受訪時講髒話、2018年與Rudy Gobert在場上發生爭執，以及2019年與猶他爵士隊球迷發生衝突等等。Westbrook今年夏天和金塊隊簽下了一份為期兩年的老將底薪合同，這是他在丹佛的第一個賽季。根據 Spotrac 報道，他本賽季的收入為330萬美元，他擁有2025-26賽季的球員選項。本季，Westbrook目前已為金塊出賽17場，擔任球隊的第六人，場均貢獻12.2分4.1籃板5.9助攻。