12月有多項新制上路，包含健保「停復保制度」廢止，也就是未來無論是否旅居國外，都要持續繳交保費，解決過往海外僑民「沒事待國外、有病回台灣」的公平性爭議，還有台鐵推線上換票服務，入境泰國要申請ETA（電子旅行授權）等新措施，《NOWnews》一文整理12月3大新制快速看。
🟡 健保「停復保制度」12/23廢止
現行健保「旅外停、復保制度」，即為如果國人出國超過2年，遭除籍就會被退保，但除籍2年內返國，可在恢復戶籍日起重新加保，超過2年才返台設籍則要等半年。但引發旅居海外僑民「沒事待國外、有病回台灣」的公平性爭議。
經憲法法庭判決健保「旅外停、復保制度」法源違憲，將在今年12月23日自動失效，也就是說未來無論是否旅居國外，都要持續繳交保費；此新制預估將影響21萬人，健保收入每年可望增加新台幣23億元。
相關新聞：「停復保制度」擬12/23全面廢止 長期旅外也要繼續繳健保費
🟡 台鐵12/2線上換票服務上線
換票不必再跑現場櫃台！台鐵公司12月2日9時正式推出全新線上換票服務，針對已付款但尚未取票的訂單，旅客可選擇變更車次或票種，滿足臨時行程調整需求，不用再跑到車站櫃辦理，節省等候時間。
台鐵公司表示，目前線上換票服務僅適用於台鐵官網，若旅客已於「台鐵e訂通」App訂票並完成線上付款，仍可以該訂票代碼至官網辦理線上換票。換票付款僅限使用原訂單相同卡號的信用卡。若原訂單使用Apple Pay、Google Pay等行動支付，因虛擬卡號限制，換票後金額增加會無法完成扣款，故不適用該服務。
相關新聞：台鐵換票不用再臨櫃！全新服務12/2起上線 官網可變更車次或票種
🟡 12/1起入境泰國得申請ETA
台灣入境泰國雖然不用簽證，但泰國政府為避免旅客濫用免簽優惠、非法滯留或從事非法活動，自12月1日起，包含台灣在內的93個免簽國家與地旅客，入境泰國前都須先申請「電子旅行授權」（ETA）。每次電子旅行授權允許單次入境，最長能停留60天，可再申請延長30天；獲得電子旅行授權的旅客，可在海關以QR Code自動通關。
此外，在泰國主要蘇凡納布機場、廊曼機場、清邁機場、清萊機場、普吉機場、合艾機場等6個國際機場辦理登機手續時，可選擇掃描臉部與登記個人資料，即可一路到登機時不再需要登機證，只要掃臉即可，國際線12月起上路。
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現行健保「旅外停、復保制度」，即為如果國人出國超過2年，遭除籍就會被退保，但除籍2年內返國，可在恢復戶籍日起重新加保，超過2年才返台設籍則要等半年。但引發旅居海外僑民「沒事待國外、有病回台灣」的公平性爭議。
經憲法法庭判決健保「旅外停、復保制度」法源違憲，將在今年12月23日自動失效，也就是說未來無論是否旅居國外，都要持續繳交保費；此新制預估將影響21萬人，健保收入每年可望增加新台幣23億元。
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🟡 台鐵12/2線上換票服務上線
換票不必再跑現場櫃台！台鐵公司12月2日9時正式推出全新線上換票服務，針對已付款但尚未取票的訂單，旅客可選擇變更車次或票種，滿足臨時行程調整需求，不用再跑到車站櫃辦理，節省等候時間。
台鐵公司表示，目前線上換票服務僅適用於台鐵官網，若旅客已於「台鐵e訂通」App訂票並完成線上付款，仍可以該訂票代碼至官網辦理線上換票。換票付款僅限使用原訂單相同卡號的信用卡。若原訂單使用Apple Pay、Google Pay等行動支付，因虛擬卡號限制，換票後金額增加會無法完成扣款，故不適用該服務。
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🟡 12/1起入境泰國得申請ETA
台灣入境泰國雖然不用簽證，但泰國政府為避免旅客濫用免簽優惠、非法滯留或從事非法活動，自12月1日起，包含台灣在內的93個免簽國家與地旅客，入境泰國前都須先申請「電子旅行授權」（ETA）。每次電子旅行授權允許單次入境，最長能停留60天，可再申請延長30天；獲得電子旅行授權的旅客，可在海關以QR Code自動通關。
此外，在泰國主要蘇凡納布機場、廊曼機場、清邁機場、清萊機場、普吉機場、合艾機場等6個國際機場辦理登機手續時，可選擇掃描臉部與登記個人資料，即可一路到登機時不再需要登機證，只要掃臉即可，國際線12月起上路。