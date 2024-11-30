勇士恐面臨開季最大挑戰！金州勇士目前戰績12勝6敗，高居西區第3名，不過隊內當家球星Stephen Curry，卻因為雙膝疼痛，缺席28日交手奧克拉荷馬雷霆的比賽，讓球隊吞下近期的3連敗。此外，勇士從明（29）日開始，勇士將依序交手鳳凰城太陽、丹佛金塊，接著迎戰本季異軍突起的休士頓火箭，以及明尼蘇達灰狼，是強度相當高的賽程，Stephen Curry能否完全復原回歸，將會是勇士能否維持勝率的一大關鍵。
Curry膝傷成隱憂 超硬賽程大挑戰
28日勇士交手雷霆的比賽，由於雙方戰績為處西區前段班，因而備受關注。不過賽前傳出，勇士一哥Stephen Curry因為膝傷，將會缺席比賽。根據總教練Steve Kerr當時透露：「接受核磁共振檢測後為陰性，Curry膝蓋的肌腱有發炎反應，將會缺席交手雷霆的比賽，預計周日的比賽就能歸隊。」
雖然交手雷霆的比賽，回歸的Jonathan Kuminga砍下全隊最高的19分，但仍以101：105不敵雷霆，對手主將「SGA」Shai Gilgeous-Alexander 攻下全隊最高的35分，讓勇士敗給馬刺、籃網後，吞下近期3連敗。
攤開勇士接下來的賽程，太陽、金塊目前戰績位居西區中段，但實力不容小覷，並且第3戰的對手火箭，本季一躍而上，以14勝6敗的成績，高居西區第2，而灰狼雖然遭遇重整的亂流，戰力依然完整。
儘管主帥Steve Kerr表示，讓Stephen Curry本場休兵是正常調度，因為接下來將迎接高強度賽程，不過目前僅開季約一個月，Stephen Curry便已經出現2次缺陣，恐怕將會成為勇士維持在西區前段班的隱患。
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28日勇士交手雷霆的比賽，由於雙方戰績為處西區前段班，因而備受關注。不過賽前傳出，勇士一哥Stephen Curry因為膝傷，將會缺席比賽。根據總教練Steve Kerr當時透露：「接受核磁共振檢測後為陰性，Curry膝蓋的肌腱有發炎反應，將會缺席交手雷霆的比賽，預計周日的比賽就能歸隊。」
雖然交手雷霆的比賽，回歸的Jonathan Kuminga砍下全隊最高的19分，但仍以101：105不敵雷霆，對手主將「SGA」Shai Gilgeous-Alexander 攻下全隊最高的35分，讓勇士敗給馬刺、籃網後，吞下近期3連敗。
攤開勇士接下來的賽程，太陽、金塊目前戰績位居西區中段，但實力不容小覷，並且第3戰的對手火箭，本季一躍而上，以14勝6敗的成績，高居西區第2，而灰狼雖然遭遇重整的亂流，戰力依然完整。
儘管主帥Steve Kerr表示，讓Stephen Curry本場休兵是正常調度，因為接下來將迎接高強度賽程，不過目前僅開季約一個月，Stephen Curry便已經出現2次缺陣，恐怕將會成為勇士維持在西區前段班的隱患。