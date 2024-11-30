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▲主帥Steve Kerr日前透露，「在接受核磁共振檢測後為陰性，Curry膝蓋的肌腱有發炎反應，將會缺席今日交手奧克拉荷馬雷霆的比賽，預計周日的比賽就能歸隊。」（圖／美聯社／達志影像）

勇士恐面臨開季最大挑戰！金州勇士目前戰績12勝6敗，高居西區第3名，不過隊內當家球星Stephen Curry，卻因為雙膝疼痛，缺席28日交手奧克拉荷馬雷霆的比賽，讓球隊吞下近期的3連敗。28日勇士交手雷霆的比賽，由於雙方戰績為處西區前段班，因而備受關注。不過賽前傳出，勇士一哥Stephen Curry因為膝傷，將會缺席比賽。雖然交手雷霆的比賽，回歸的Jonathan Kuminga砍下全隊最高的19分，但仍以101：105不敵雷霆，對手主將「SGA」Shai Gilgeous-Alexander 攻下全隊最高的35分，讓勇士敗給馬刺、籃網後，吞下近期3連敗。儘管主帥Steve Kerr表示，