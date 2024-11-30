今（30）晨最低溫出現在苗栗三灣的攝氏6.6度，白天後冷氣團減弱回暖，不過下週將有第2波冷氣團來襲，氣象專家林得恩提醒將在12月8日前後開始降溫，預估會比第一波還要更冷、降溫幅度更大。
林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」表示，今晨，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣仍然偏冷。平地最低溫出現在苗栗三灣的攝氏6.6度，其次是新北石碇的攝氏8.0度，高山最低溫則是出現在南投玉山的攝氏零下0.9度。
白天起，這波大陸冷氣團就會開始減弱並遠離，氣溫也會逐漸回升；不過，受輻射冷卻影響，今起到12月2日清晨，各地早晚氣溫仍然偏冷。週六、日，各地轉為穩定的天氣型態，只剩花東地區有零星降雨。
下波冷氣團更猛！12月8日前後急凍全台
林得恩預報指出，12月8日前後，北方冷空氣持續增強並南下，第2波大陸冷氣團報到；目前預估，降溫幅度將比第1波還來得大。
天氣風險公司分析師歐宗學則提到，下週六（7日）晚起有明顯的冷空氣南下，強度不排除會再達到大陸冷氣團，並可能一直影響到下下周的前期，確切的低溫程度及影響時間、範圍等還會隨著後續的預報變化而調整，仍有不確定性。
西半部晴到多雲，東部留意降雨
降雨方面，歐宗學提醒下週二至四（3日至5日），大致是東北東到偏東風的環境，對於東半部地區來說持續處在迎風面的位置，水氣會有稍微增多的機會，預估天氣仍持續多雲或陰，但會開始有局部短暫雨。西半部不受影響，持續晴到多雲。
下週五（6日）東北季風開始增強，北部、東半部會再陸續轉陰雨天氣，下週六（7日）有華南水氣東移，北東部陰雨天氣持續，中部雲量也可能增多並在山區附近有零星短暫雨，南部依然不受影響。下週六晚間到下週日較乾冷的空氣逐漸移入，各地天氣又會恢復穩定。
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白天起，這波大陸冷氣團就會開始減弱並遠離，氣溫也會逐漸回升；不過，受輻射冷卻影響，今起到12月2日清晨，各地早晚氣溫仍然偏冷。週六、日，各地轉為穩定的天氣型態，只剩花東地區有零星降雨。
下波冷氣團更猛！12月8日前後急凍全台
林得恩預報指出，12月8日前後，北方冷空氣持續增強並南下，第2波大陸冷氣團報到；目前預估，降溫幅度將比第1波還來得大。
天氣風險公司分析師歐宗學則提到，下週六（7日）晚起有明顯的冷空氣南下，強度不排除會再達到大陸冷氣團，並可能一直影響到下下周的前期，確切的低溫程度及影響時間、範圍等還會隨著後續的預報變化而調整，仍有不確定性。
西半部晴到多雲，東部留意降雨
降雨方面，歐宗學提醒下週二至四（3日至5日），大致是東北東到偏東風的環境，對於東半部地區來說持續處在迎風面的位置，水氣會有稍微增多的機會，預估天氣仍持續多雲或陰，但會開始有局部短暫雨。西半部不受影響，持續晴到多雲。
下週五（6日）東北季風開始增強，北部、東半部會再陸續轉陰雨天氣，下週六（7日）有華南水氣東移，北東部陰雨天氣持續，中部雲量也可能增多並在山區附近有零星短暫雨，南部依然不受影響。下週六晚間到下週日較乾冷的空氣逐漸移入，各地天氣又會恢復穩定。