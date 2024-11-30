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▲鄭裕美（左）、邊佑錫的尷尬感反而成為亮點。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

▲邊佑錫緊張到不停用雙手凹手上的信封。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

南韓第45屆青龍電影獎昨（29）日圓滿落幕，典禮花絮持續發酵，上屆影后鄭裕美搭配新生代男神邊佑錫頒發女主角獎，鄭裕美搞笑鼓勵後輩，以男方成名作稱讚「很多人想背著你跑」，不過兩人各自緊張到吃螺絲、凹信封，引起粉絲熱議。41歲、入行已經20年的鄭裕美，昨晚被安排和小8歲、戲齡8年的邊佑錫頒發影后獎項，邊佑錫向鄭裕美請教如何晉升為一位成功的演員，鄭唸完背完講稿後，邊佑錫問「我也能成為像前輩這樣的演員嗎？」鄭裕美打趣地說：「佑錫未來會呈現給大家好作品、好角色，很多人都說想背著你跑啊！」不過兩人似乎是太不熟悉，緊張心情表露無疑，邊佑錫看似故作鎮定發言，卻不停來回凹折拿在手上的得獎信封，鄭裕美也不斷發出尷尬的笑聲，台詞也都黏在一起，讓人聽不太清楚內容，雙方甚至不知說到腳本的哪一個段落，還一度拿錯頒獎信封，不過反而製造許多笑點。看完鄭裕美、邊佑錫這對身高如天龍和地虎的頒獎組合，網友笑說：「有美緊張到手足無措也太可愛」、「感受得出來邊邊很緊張，連帶的鄭有美也很緊張，兩個人還一時找不到腳本講到哪裡了」、「邊邊的手不斷凹那個字卡，鄭有美就是一個話都連在一起...也是很有趣！」