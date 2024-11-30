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▲「八色烤肉」全新推出個人獨享餐套餐，價格每人288元起，享有6款小菜吃到飽，肉品選擇多樣，圖為火烤牛助條獨享餐。（圖／八色烤肉提供）

▲乾杯集團旗下頂級和牛燒肉品牌「老乾杯」於桃園台茂購物中心開展新店，今日還有最後一天的優惠活動，即雙人同行就贈送價值480元的「日本A5和牛肋眼薄切燒」。（圖／乾杯集團提供）

韓國烤肉品牌「八色烤肉」推出專為一人打造的「正宗韓式個人獨享餐」，從即日起，除了只需要288元起的低價策略，還新推出6款經典韓式小菜能夠無限供應吃到飽，搭配海帶湯、白飯、包肉生菜、三種特製沾醬等，更提供120分鐘的用餐時間，絕對可以讓民眾吃超飽。另外，乾杯集團旗下頂級和牛燒肉品牌「老乾杯」則是於桃園台茂購物中心開展新店，今日還有最後一天的優惠活動，即雙人同行就贈送價值480元的「日本A5和牛肋眼薄切燒」。「八色烤肉」全新推出的「正宗韓式個人獨享餐」套餐，價格每人僅需288元起，肉品選擇包含厚切椒鹽豬五花、秘漬醬醃梅花豬、嫩烤松阪豬、韓式蔥爆烤牛肉、火烤牛助條及秘漬醬醃帶骨牛小排等。新推出獨享餐中也享有6款經典韓式小菜可無限供應，包含韓式泡菜、韓式涼拌馬鈴薯、辣味豆芽等，每一款均展現正宗韓國風味；此外還附有海帶湯、白飯、包肉生菜與三種特製沾醬，讓餐點更加完整，風味層次更加豐富。另外，乾杯集團旗下頂級和牛燒肉品牌「老乾杯」則是於桃園台茂購物中心開展新店，位於台茂購物中心B2，近百坪空間擁有88席次。新店開幕有優惠活動，今日為優惠的最後一天，即雙人同行就贈送「日本A5和牛肋眼薄切燒」，特別選用油花最豐腴的肋眼，涵蓋老饕肉之稱的肋眼眉與肋眼芯，以薄切、大火醬烤至表層焦糖化，有著堪比入口即化之口感，價值480元，是平時菜單上點不到的特別美味。和牛燒肉品牌「老乾杯」鎖定喜愛品味、講究美味的饕客，打造出專屬於成熟大人的燒肉殿堂，由專人桌邊服務，品味日澳和牛燒肉、釜飯、獨家日本吟釀酒滿壽泉三大招牌美味，是專屬老乾杯的成熟韻味。菜色大推像是熱銷第一名的「多人和牛盛合」為精心設計多達六種不同風味的燒肉組合，讓味蕾在和牛特有的豐腴脂香與清爽赤肉之間反覆玩味。