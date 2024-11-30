我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MLB洛杉磯天使今年戰績仍舊慘澹，最終以63勝99敗的成績收尾，在美聯西區敬陪末座，明星三壘手Anthony Rendon也成為眾矢之的。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平本季幫助洛杉磯道奇隊拿下2024年世界大賽冠軍，他從洛杉磯天使轉隊的第一個賽季就首次打進季後賽並最終奪冠，證明自己所做的決定是正確的。美國媒體《Bleacher Report》季後統計美國職棒大聯盟的「十大爛約」，其中天使隊就有Mike Trout和Anthony Rendon兩人上榜，球隊的簽約決策受到質疑。《Bleacher Report》的這份排行榜計算的是2015年之後MLB合約，主要納入的是那些還剩下多年合約的球員，並排除只剩一年合約的球員。其中Mike Trout的上榜，確實讓人有些意外。Trout毫無疑問是現役成就最輝煌的球員之一，他的合約之所以受到批評，原因是他近年飽受傷病困擾，這些傷病大大減少了他的出場時間。儘管他在職業生涯早期是棒球界的頂尖選手，但背部和膝蓋的傷病限制了他的表現。如今，他高薪又難以擺脫的合約（剩餘2.23億美元，直至2030年）對天使隊來說成為負擔，因為球隊必須在處理他的健康問題的同時，繼續圍繞他建立競爭力。總計Trout目前為止的生涯，他入選了11次明星賽和3次MVP獎項，生涯前10個賽季中表現出色，累積了74.3的WAR值（勝利貢獻值）。然而，在過去4年裡，他多次因傷缺陣，648場比賽僅打了266場，影響力大幅下降。除了Trout之外，天使另一名重砲Anthony Rendon也上榜，他的原因則表現未達合約預期，他與洛杉磯天使簽訂了7年總額2億4500萬美元的合約，但在前五個賽季中僅達到4.7 WAR，低於水準，未能替球隊提供足夠的價值，並且在接下來的幾年中仍將是天使隊最高薪的球員之一，這使得他被視為球隊的「不良資產」。