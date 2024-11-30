為慶祝台灣棒球國家代表隊在世界棒球12強賽奪冠，許多業者推出僅有幾天的短期促銷活動，現有兩家飯店吃到飽餐廳很有誠意直接將優惠延長至12月。像是大倉久和大飯店「歐風館自助餐廳」，即日起至12月15日，推出只要追蹤大倉久和IG官方帳號，週日至週四晚餐時段可享有「4人同行1人免費」。JR東日本大飯店台北的Brilliant鉑麗安全日餐廳，也推出「假日下午茶4人同行1人免費」的超值好康。
大倉久和大飯店「歐風館自助餐廳」歐風館自助餐廳宣布同慶中華隊奪冠，即日起至12月15日止，只要於週日至周四晚餐時段來店消費，並追蹤大倉久和IG官方帳號(按此)，出示手機畫面予現場服務人員確認，就可享有4人同行1人免費的超殺優惠。
大倉久和大飯店並提到，歐風館自助餐廳12月份更有多個主題活動，12月17日至19日將推出「日本直送」大分縣合作限定菜色「口碑場活動」，現場不僅有採用大分和牛、鰤魚、牡蠣等優質食材入菜。在聖誕跨年檔期，也預計於12月24、25、31日，推出冬季限定檔期菜色，不僅有現蒸紅蟳、帝王蟹土瓶蒸等位上料理，餐檯更是琳瑯滿目，包含爐烤火雞、老饕牛排、爐烤羊肩排以及日本直送生蠔。
JR東日本大飯店台北的Brilliant鉑麗安全日餐廳，也於假日下午茶推出加碼優惠，即日起至12月29日，透過線上訂位時備註「12強」，即可享「假日下午茶4人同行1人免費」的超值好康。
由主廚陳永儒（Kevin Chen）掌舵的Brilliant鉑麗安全日餐廳，假日下午茶匯聚多樣海鮮，包括新鮮生魚片、壽司蝦、牛蹄蟹、熟蝦與炒蟹，更有經典牛肩肉、蜜汁醃燻火腿，以及各式烤肉、沙拉、披薩、甜點與冰淇淋等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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大倉久和大飯店並提到，歐風館自助餐廳12月份更有多個主題活動，12月17日至19日將推出「日本直送」大分縣合作限定菜色「口碑場活動」，現場不僅有採用大分和牛、鰤魚、牡蠣等優質食材入菜。在聖誕跨年檔期，也預計於12月24、25、31日，推出冬季限定檔期菜色，不僅有現蒸紅蟳、帝王蟹土瓶蒸等位上料理，餐檯更是琳瑯滿目，包含爐烤火雞、老饕牛排、爐烤羊肩排以及日本直送生蠔。
JR東日本大飯店台北的Brilliant鉑麗安全日餐廳，也於假日下午茶推出加碼優惠，即日起至12月29日，透過線上訂位時備註「12強」，即可享「假日下午茶4人同行1人免費」的超值好康。
由主廚陳永儒（Kevin Chen）掌舵的Brilliant鉑麗安全日餐廳，假日下午茶匯聚多樣海鮮，包括新鮮生魚片、壽司蝦、牛蹄蟹、熟蝦與炒蟹，更有經典牛肩肉、蜜汁醃燻火腿，以及各式烤肉、沙拉、披薩、甜點與冰淇淋等。
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