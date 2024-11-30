響尾蛇大軍成中華隊奪冠助力！世界12強棒球錦標賽，中華隊在總決賽超乎外界預期，斬斷7年間國際賽27連勝的日本武士隊，以4：0的完封之姿，奪下隊史首座一級賽事的冠軍。其中，唯二的旅美球員包含投手林昱珉、捕手林家正，都為這座冠軍有巨大貢獻，且都來自亞利桑那響尾蛇隊的小聯盟體系，也讓響尾蛇2A特別透過官方帳號對2人發文祝賀。
響尾蛇大軍建功 2A球團發文祝賀
事實上，中華隊本次徵招旅外選手並稱不上順利，雖然不少選手表態有意願，但包含李灝宇、劉致榮都因為傷勢缺陣，原先入選的火球男潘文輝，也由於疲勞傷勢臨時辭退，最終，28人名單中，旅外選手僅有林昱珉以及林家正。
不過2人表現符合期待，林昱珉因為球團投球數限制，本屆12強只先發2場，但都是至關重要的比賽，分別是預賽首戰面對韓國以及總冠軍戰交手日本，總共主投8.2局，僅被敲3支安打、失3分，並送出6次三振。而林家正則是中華隊主戰捕手，在防守、配球端的貢獻巨大，並在冠軍戰敲出陽春砲，幫助球隊先馳得點。
因此，響尾蛇2A球隊阿馬里洛土撥鼠隊，昨（29）日也在官方社群平台恭喜2人，寫道：「兩位中華隊金牌得主！恭喜林昱珉和林家正在12強賽獲得金牌！」
值得一提的是，美國媒體《運動畫刊》寫手Jack Sommers，先前也撰文點出中華隊在冠軍戰的3位關鍵角色，先發林昱珉、捕手林家正還有後援投手林凱威，都是來自於響尾蛇隊體系，成為中華隊奪冠的最大助力。
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事實上，中華隊本次徵招旅外選手並稱不上順利，雖然不少選手表態有意願，但包含李灝宇、劉致榮都因為傷勢缺陣，原先入選的火球男潘文輝，也由於疲勞傷勢臨時辭退，最終，28人名單中，旅外選手僅有林昱珉以及林家正。
不過2人表現符合期待，林昱珉因為球團投球數限制，本屆12強只先發2場，但都是至關重要的比賽，分別是預賽首戰面對韓國以及總冠軍戰交手日本，總共主投8.2局，僅被敲3支安打、失3分，並送出6次三振。而林家正則是中華隊主戰捕手，在防守、配球端的貢獻巨大，並在冠軍戰敲出陽春砲，幫助球隊先馳得點。
因此，響尾蛇2A球隊阿馬里洛土撥鼠隊，昨（29）日也在官方社群平台恭喜2人，寫道：「兩位中華隊金牌得主！恭喜林昱珉和林家正在12強賽獲得金牌！」
值得一提的是，美國媒體《運動畫刊》寫手Jack Sommers，先前也撰文點出中華隊在冠軍戰的3位關鍵角色，先發林昱珉、捕手林家正還有後援投手林凱威，都是來自於響尾蛇隊體系，成為中華隊奪冠的最大助力。
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