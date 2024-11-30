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響尾蛇大軍成中華隊奪冠助力！世界12強棒球錦標賽，中華隊在總決賽超乎外界預期，斬斷7年間國際賽27連勝的日本武士隊，以4：0的完封之姿，奪下隊史首座一級賽事的冠軍。事實上，不過2人表現符合期待，。而林家正則是中華隊主戰捕手，在防守、配球端的貢獻巨大，並在冠軍戰敲出陽春砲，幫助球隊先馳得點。因此，值得一提的是，美國媒體《運動畫刊》寫手Jack Sommers，