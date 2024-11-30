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▲金守美在上個月離世，這次青龍獎上卻沒有哀悼環節，讓許多南韓網友不滿。（圖／Naver）

南韓青龍電影節在昨（29）日順利落幕，除了最受矚目的影帝影后人選，最大亮點是近來爆出桃色風波的鄭雨盛，臨時改變想法決定參加頒獎典禮，還在《12.12：首爾之春》獲得最高觀影人次獎時，再次向大眾道歉。不過典禮結束後，有韓國網友以「青龍獎腐爛的原因」發文，氣喊典禮上一句都沒有提到在10月過世的藝人金守美，反而有時間讓鄭雨盛發聲，讓他無法接受。眾多網友也怒轟，「完全沒有哀悼金守美老師，真的讓我很驚訝」、「一個老演員離開了，連一句簡短的悼念都沒有嗎？」鄭雨盛近來被捲入私生子、劈腿多女的風波中，原本宣布不會出席青龍獎頒獎典禮，不過在典禮前突然急轉彎，在頒發「最多觀影人術獎」時，他和黃晸珉一起走上台，而得獎的正好是他主演的《12.12：首爾之春》。鄭雨盛發表感言時，也針對近來爭議發聲，表示「因為不希望因為我私人的事情讓作品有汙點，也對支持我的粉絲感到抱歉，讓你們失望了，所有指責都沒有錯，我會虛心接受」，他也承諾會承擔起當爸爸的責任，對兒子負責到底。沒想到典禮結束後，卻引發韓國網友不滿。一名網友就以「青龍講腐爛的原因」為題在論壇the qoo發文表示，「典禮上別說悼念已故的金守美老師，就連一句都沒有提到，鄭雨盛卻有時間做出解釋」，讓他覺得相當失望。貼文在昨晚典禮結束後不久PO出，很快就累積超過8萬人觀看，也有超過500則留言。不少網友也有同感，表示「一個老演員過世了，連簡短的悼念都沒有嗎」、「從鄭雨盛出現，台下演員不斷歡呼時，我就覺得那條青龍正在漸漸消失」、「他們活在自己的世界裡，無法理解大眾的需求，所以韓國電影無緣無故被毀掉了，內容總是千篇一律」、「不理會過得清白的人，力挺過得骯髒的人，就是韓國電影界的現況」、「無論她在演藝圈有多大的影響力，現實就是她是女性，受到的待遇比劈腿的男演員還糟糕。」