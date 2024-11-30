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▲除了打擊和配球之外，林家正這次在接捕時的「偷好球（Framing）」能力，也受到外界盛讚。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

我國旅美捕手林家正在這次12強賽期間受到外界大量關注，在台灣的知名度大大提升，他的帥氣外型以及沉穩坐鎮本壘英姿，受到不少球迷喜愛。近期在上節目時，中華職棒會長蔡其昌分享了林家正在12強賽期間的給予球隊的幫助，直言他在配球、蹲捕、守備和打擊等四大項上都展現正面影響力，稱讚這位台灣鐵捕是中華隊「球場上的靈魂人物」。在上《關鍵時刻》節目時，蔡其昌透露林家正12強賽期間完全專注在場上，假日自主加練打擊，希望不只能在蹲捕時做出貢獻，也能用棒子打回分數。而他的這份努力也得到回報，在冠軍戰中從日本隊王牌戶鄉翔征手上，敲出一發打破僵局的關鍵全壘打。這一次中華隊的情蒐受到選手和教練的一致好評，但詳盡的資訊也有需要有人分析、並視情況正確活用才能收到效果，而那個在場上的「指揮官」正是林家正。「所有人在睡覺他們還在開會。」蔡其昌曝，林家正會和情蒐小組及教練團開會到深夜，努力記住對手每一位打者的特性，這也是球迷熱議他在場上「小抄」的由來。正是因為有他的引導，中華隊投手才能善用自身優勢，解決別隊實力出色的優秀打者。蔡會長也稱讚林家正是：「球場上的靈魂人物」。除了打擊和配球之外，林家正這次在接捕時的「偷好球（Framing）」能力，也受到外界盛讚。林家正蹲捕採取現在大聯盟捕手主流的單膝跪姿，好處是可以幫助他有比較流暢地接捕角度，為投手爭取較高的好球率。雖然犧牲了起身傳球的速度，但他選擇盡量讓投手增加對決信心，提升搭檔的安定感。在關鍵對決中，一顆好球的差別就影響很大，林家正接捕時手套沒有太大橫移，動作的穩定能影響裁判好球認定，他也是球隊本屆12強賽防禦率僅2.51的關鍵。