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馬英九基金會邀請奧運金牌馬龍領銜的陸生團來台交流，27日抵台展開9天行程。陸生團除了奧運桌球6金選手馬龍最受歡迎外，清華大學二年級生彭弋航外貌出眾，神似中國女星劉亦菲，受兩岸關注，她訪台所到之處引發粉絲簽名合照，她也來者不拒，大方配合，展現親民一面。明日將前往日月潭，圓兒時夢。陸生團訪台今（30）日第4天行程上午前往故宮參觀，下午將前往台北101大樓參觀，所到之處都引發旋風，爭相與奧運金牌馬龍索取簽名、合照。清華大學二年級生彭弋航外型亮眼，與中國明星劉亦菲有明星臉，氣質更被形容為「仙氣滿滿」，就讀清大日新書院漢語學系的彭弋航還曾擔任書院MV的女主角。彭弋航日前受訪時謙虛表示，她本身就是一個普通大學生，清華大學也有很多帥哥、美女，歡迎台灣的同學來到清華大學與大陸。彭弋航今日到故宮參觀，也吸引許多台灣民眾爭相合照、索取簽名，她也大方配合。彭弋航受訪時表示，日月潭是她最想去的地方，因為小學二年級在課本到，有了「第一類接觸」，她還曾做過去日月潭的夢，明天真的能圓兒時夢，感到非常開心和期待。陸生團明日上午將前往日月潭，下午將進行棒球體驗。馬龍昨日現身文化大學進行桌球交流，他透露，知道台灣隊日前在世界12強棒球賽奪冠，後續安排的棒球交流機會，也讓他相當期待。