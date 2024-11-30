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▲奎丁爆料網紅黑暗內幕，透露自己的工作被別人搶走，甚至對方的報價還比較高。（圖／取自奎丁 Threads）

▲奎丁先前就爆氣公開廠商不合理要求，感嘆「賺錢真辛苦」。（圖／取自奎丁 IG）

網紅奎丁憑藉漂亮的臉蛋、豪爽的個性受到無數粉絲的喜愛，且她也經常在社群平台分享生活與粉絲互動。沒想到昨（29）日奎丁卻在Threads上無奈透露，自己的工作被別的網紅搶走就算了，沒想到對方卻「錢多事少」，讓她心理不平衡，不禁自嘲「便宜又大碗」。奎丁昨日在Threads上發文揭露網紅圈的「黑暗內幕」，提到自己的工作被別的KOL搶走，原先想說不要去計較，但後來發現廠商給對方的報價居然比她的多出好幾倍，而要做的事情卻又比她少很多，不禁讓奎丁調侃自己「我真的便宜又大碗」。這段貼文曝光後，不少網友在底下留言，「幫廠商說 ：薛爛」、「妳看我就說妳太善良」、「誰那麼壞，欺負我們家奎丁」，還有網友安慰奎丁之後會有更好的廠商出現，「下次報價加個0」。實際上，這不是奎丁第一次被廠商氣到發文，日前她就在限時動態上透露，在拍攝前已經和廠商對過腳本，合約上也都寫好「不補拍、不重拍」，但廠商卻嫌衣服不夠性感，要求她重拍，讓奎丁感嘆「賺錢好辛苦！」