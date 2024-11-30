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總統賴清德今日（30）將展開「繁榮南島，智慧永續」太平洋友邦之旅，去程第一站將先過境夏威夷，停留2夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問，而這也是賴上任後首次出訪。賴清德將在下午4時20分啟程出訪南太平洋友邦，期間過境美國，由於賴清德過境夏威夷時，正值美國重要的感恩節連假期間，即使如此，美國有關單位仍排除萬難，秉持安全、尊嚴、便利、舒適四大原則，悉心處理賴清德的過境事宜。賴清德首站將過境夏威夷，並停留2個晚上，惟與美方關係需謹慎處理，有關於美方的行程以及將與誰會面，暫時還未曝光；離開夏威夷後，賴清德接著訪問馬紹爾群島共和國，預計會晤馬國國會議長瓦西（Brenson Wase），並在國會發表演說、出席馬京政府大樓興建計畫啟動儀式、會晤馬國總統海妮（Hilda C. Heine）及內閣部長，並出席馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心成立、總統國宴等。在馬紹爾停留一晚後，賴清德接續訪問吐瓦魯，不過因該地機場短小，賴清德必須改用小型商務機前往，陪行的媒體團也僅會派代表出席，期間會晤吐國總理戴斐立、參訪Nauti小學等，結束吐國訪問後，賴將過境關島停留1個晚上。最後站抵達帛琉，賴清德將與帛琉總統惠恕仁舉行雙邊會談、並在國會發表演說，出席帛琉政府聯合辦公大樓落成剪綵儀式等。賴清德並會在帛琉與隨行記者茶敘，同時接受隨行媒體的提問，記者會結束後，訪團將於6日下午搭乘專機返台。對於賴清德過境美國行程，府方人士表示，元首外交行之有年，將循慣例處理，並秉持安全、尊嚴、便利、舒適四大原則，而這回過境夏威夷、關島兩地，除了見見老朋友，也會與智庫閉門交流座談，也有僑宴和參訪行程。