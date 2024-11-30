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美媒爆公牛準備清倉大拍賣！根據美國媒體《The Stein Line》記者Jake Fischer今（30）日報導指出，芝加哥公牛將會是2月交易大限的重點關注球隊。公牛過去7季有6季沒進季後賽，本季戰績8勝13敗，雖然並未落到爐主位置，但在競爭力相對較低的東區，僅排在第11名，戰績位置尷尬。此外，「球哥」Lonzo Ball同樣被擺在交易桌上，但由於長年傷勢影響，並沒有受到太多討論。