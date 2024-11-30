美媒爆公牛準備清倉大拍賣！根據美國媒體《The Stein Line》記者Jake Fischer今（30）日報導指出，芝加哥公牛將會是2月交易大限的重點關注球隊。休賽季期間就有不少消息指出，公牛打算進入重建期，如今Jake Fischer再爆料，高層已經開始和其他隊接觸，包含主力「球哥」Lonzo Ball、Zach Lavine以及Nikola Vucevic都被擺上交易桌。
戰績位置尷尬 打算開啟清倉拍賣
公牛過去7季有6季沒進季後賽，本季戰績8勝13敗，雖然並未落到爐主位置，但在競爭力相對較低的東區，僅排在第11名，戰績位置尷尬。根據Jake Fischer的報導指出，球隊擔心今年戰績可能導致明年選秀順位後退，進而影響重建計畫，因此球隊高層打算把主力放上交易桌。
Jake Fischer寫道，陣中主將Zach Lavine、Nikola Vucevic都是可能的交易籌碼。Zach Lavine本季出賽17場，場均繳出21.6分、4.7籃板、4.3助攻，表現相當不俗，但身上帶有頂薪大約，需要有其他球隊願意接手。
Nikola Vucevic在開季20場比賽中，繳出場均20.4分、9.9籃板、3.3助攻的數據，且薪水CP值高，有望換得更理想的選秀籤。此外，「球哥」Lonzo Ball同樣被擺在交易桌上，但由於長年傷勢影響，並沒有受到太多討論。
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公牛過去7季有6季沒進季後賽，本季戰績8勝13敗，雖然並未落到爐主位置，但在競爭力相對較低的東區，僅排在第11名，戰績位置尷尬。根據Jake Fischer的報導指出，球隊擔心今年戰績可能導致明年選秀順位後退，進而影響重建計畫，因此球隊高層打算把主力放上交易桌。
Jake Fischer寫道，陣中主將Zach Lavine、Nikola Vucevic都是可能的交易籌碼。Zach Lavine本季出賽17場，場均繳出21.6分、4.7籃板、4.3助攻，表現相當不俗，但身上帶有頂薪大約，需要有其他球隊願意接手。
Nikola Vucevic在開季20場比賽中，繳出場均20.4分、9.9籃板、3.3助攻的數據，且薪水CP值高，有望換得更理想的選秀籤。此外，「球哥」Lonzo Ball同樣被擺在交易桌上，但由於長年傷勢影響，並沒有受到太多討論。