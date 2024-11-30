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▲現場查獲所持有之毒品與吸食器。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市警方日前巡邏獲報，有兩名可疑男子於深夜進入工地內形跡可疑，經轄區高市警局新興分局自強路派出所巡邏警組到場入內搜尋，當場查獲躲藏於頂樓水塔後方想逃避警方查緝的兩名可疑男子，現場查獲所持有之毒品與吸食器，依規定逮捕帶返所偵辦。經調查發現兩名分別為邱姓（38歲)與李姓（49歲)男子，遭警方查獲時，向警方辯稱是因為內急，才會至工地內尋找如廁；惟當場確認邱嫌將所持有之二級毒品安非他命1包(含袋毛重0.71公克)及吸食器藏於水塔後方，2嫌因認為該處較為隱蔽，才會相約躲藏於工地內吸食毒品，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移請高雄地方檢察署偵辦。新興分局呼籲，毒品不僅對人體健康造成危害，更可能引發相關社會問題，警方仍會持續查緝不法行為，避免因毒品危害造成治安事件發生。