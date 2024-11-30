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▲J.Sheon在MV中嘗試許多危險鏡頭，不過他都完美解決。（圖／索尼音樂提供）

「R&B天菜」J.Sheon全新專輯《OUTCOMES結果論》於29日發行，此張作品睽違5年，曲風含括流行、R&B，作品紀錄無論感情甚至是極端情緒下的狀態與結果。隨專輯推出，〈生不帶來死不帶走〉MV也跟著曝光，拍攝過程中J.Sheon全程升空，不僅吊起鋼絲，更坐在懸空轎車的車頂上，導演也讓他玩了不少危險鏡頭，畫面中他還滿臉鮮血，看起來超級真實又恐怖，不過他表示，第一次吊鋼絲的過程還算舒服，只有胯下感覺比較緊而已。J.Sheon繼2017年發行首張專輯《街巷》、2019年第2張專輯《巷子內》，如今在5年後的第3張專輯《OUTCOMES 結果論》終於迎來最終完成體。此次專輯集結J.Sheon與製作團隊對東、西方音樂的感受以及生活的體驗，寫下包括對感情問題的「結果」，甚至是極端情緒反撲下所產生的「結果」等，期望讓聽眾能在各種情境中找到自處之地與共鳴，謹記「機會決定命運、行為產生結果」。J.Sheon首波單曲〈生不帶來死不帶走〉MV也已經曝光，呈現強烈動作電影風格，導演讓J.Sheon挑戰吊鋼絲，也試了不少危險鏡頭，例如將車門打開，讓頭後仰緊貼地面，J.Sheon滿臉鮮血的畫面既寫實又驚悚。為了拍攝，J.Sheon更是早上7點就開始「升空」，不僅人要被吊到半空中，導演更大費周章將整部轎車懸空。提到吊鋼絲初體驗，J.Sheon說：「這次真的是因為有專業的鋼絲團隊，所以吊起來的時候意外的算是舒服，感覺像是速度沒這麼快的高空彈跳，唯一比較不舒服的點大概是『該邊』（胯下）比較緊，但還好因為衣服設計良好，上廁所還算方便。」緊接著J.Sheon第二波單曲〈你不用懂〉是一首抒情慢歌，寫著一段感情終到盡頭各種「你不用懂」卻仍能心領神會的狀態。為了寫這首歌，J.Sheon花了2年反覆調整，可說是他當歌手以來最大的魔王關卡。他透露創作時的狀態：「慢歌要兼顧的東西太多了，韻腳設計或文字貼和旋律的律動感，還要符合人性，來回做了不少嘗試。」提到傷心情歌，J.Sheon還分享曾見證朋友的悲慘愛情故事，「記得發生在某年夏天，我跟一對情侶在異地同行，我人就住在客廳沙發，看我朋友求婚，看他們吵架，聽他們安排訂婚，聽他們吵架，後來最後一次同時聽到他們的聲音時，就是分手了，整個過程只有一個月，而這個月我每天不是在煎牛排，就是在吃漢堡，看著他們兩人從熱戀急轉成形同陌路，如果這不是慘，那還有什麼好說的。而且記得戒指都買了，而且還給了。」親眼看到一段感情從甜蜜到分裂的過程，他只能感嘆，這也是另一種人生無常。