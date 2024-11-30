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▲如今在美國職棒完成無數驚人成就的大谷翔平，也是2012年選秀大物之一，他和同梯締造了「大谷世代」。（圖／美聯社／達志影像）

▲日籍強投菅野智之今年季後成為國際自由球員，確定將赴美挑戰大聯盟舞台。他同樣是透過2012年日職選秀加入聯盟的球員（圖／記者葉政勳攝 ）

▲芝加哥小熊隊外野手鈴木誠是2012年日本職棒僅次於大谷翔平的超級強打。（圖／美聯社／達志影像）

⚾️ 讀賣巨人 ：📌 菅野智之 、大累進、辻東倫、公文克彦、坂口真規

：📌 、大累進、辻東倫、公文克彦、坂口真規 ⚾️ 中日龍 ：福谷浩司、浜田達郎、古本武尊、杉山翔大、溝脇隼人、井上公志、若松駿太

：福谷浩司、浜田達郎、古本武尊、杉山翔大、溝脇隼人、井上公志、若松駿太 ⚾️ 東京養樂多燕子 ：石山泰稚、小川泰弘、田川賢吾、江村将也、星野雄大、谷内亮太、大場達也

：石山泰稚、小川泰弘、田川賢吾、江村将也、星野雄大、谷内亮太、大場達也 ⚾️ 廣島鯉魚 ：高橋大樹、📌 鈴木誠也 、上本崇司、下水流昂、美間優槻

：高橋大樹、📌 、上本崇司、下水流昂、美間優槻 ⚾️ 阪神虎 ：📌 藤浪晋太郎 、北條史也、田面巧二郎、小豆畑真也、金田和之、緒方凌介

：📌 、北條史也、田面巧二郎、小豆畑真也、金田和之、緒方凌介 ⚾️橫濱DeNA：白崎浩之、三嶋一輝、井納翔一、赤堀大智、安部建輝、📌宮崎敏郎

⚾️ 日本火腿 ：📌 大谷翔平 、森本龍弥、鍵谷陽平、宇佐美塁大、新垣勇人、屋宜照悟、河野秀数

：📌 、森本龍弥、鍵谷陽平、宇佐美塁大、新垣勇人、屋宜照悟、河野秀数 ⚾️ 西武獅 ：増田達至、相内誠、金子侑司、高橋朋己、佐藤勇

：増田達至、相内誠、金子侑司、高橋朋己、佐藤勇 ⚾️ 福岡軟銀鷹 ：東浜巨、伊藤祐介、高田知季、真砂勇介、笠原大芽、山中浩史

：東浜巨、伊藤祐介、高田知季、真砂勇介、笠原大芽、山中浩史 ⚾️ 樂天金鷹 ：森雄大、📌 則本昂大 、大塚尚仁、下妻貴寛、島井寛仁、柿沢貴裕

：森雄大、📌 、大塚尚仁、下妻貴寛、島井寛仁、柿沢貴裕 ⚾️ 千葉羅德海洋 ：松永昂大、川満寛弥、田村龍弘、加藤翔平

：松永昂大、川満寛弥、田村龍弘、加藤翔平 ⚾️歐力士猛牛：松葉貴大、佐藤峻一、伏見寅威、武田健吾、森本将太、戸田亮

▲日本投手藤浪晉太郎，仍在美國職棒努力，他是2012年日本職棒的指標性人物之一。（圖／美聯社／達志影像）

在2024年WBSC第3屆世界12強賽中，台灣強打陳傑憲用場內、場外的好表現，為中華隊贏得世界冠軍，成為焦點人物。他在比賽中的表現相當突出，打擊率達6成25，並在決賽中擊出關鍵的3分砲，獲得MVP。賽後，陳傑憲的經紀人透露，日、美多支球隊對他表現出濃厚的興趣。然而，由於已過台灣球界的海外FA申請期限，陳傑憲的轉會計劃可能要等到下個賽季才能實現。而回顧當年他投入日職選秀但落選的原因，實際上有和時運不濟有些關係，畢竟那一年還有大谷翔平、藤浪晋太郎等好手，他的機會並不大。2012年，陳傑憲在岡山共生高校畢業後，時就提交了日職選秀申請，但遺憾的是沒有獲選。日本媒體《CoCoKARAnext》指出，那一年，日本職棒的選秀名單中充滿了大谷翔平和藤浪晋太郎等非常突出的選手，競爭相當激烈，導致他未能被選中。文中惋惜地寫道，「站在大谷翔平、藤浪晋太郎等『世紀天才』之中，他根本不可能敲開NPB的大門。」文中提到的這個世代中，有球迷相當熟悉的大谷翔平和藤浪晉太郎，在甲子園時就被認為是超級天才，兩人也都兌現天賦，來到美國職棒大聯盟發展，大谷如今更已經世界大賽冠軍和3次MVP擁有者、現役唯一專職「二刀流」的選手，被認為已經提前鎖定名人堂門票。那一屆被選中的還有等了一年才加入讀賣巨人的菅野智之，拿過4次日職勝投王和防禦率王，近期有消息指出他也有意願挑戰MLB，是近年日職強投的代表人物。至於東濱巨、增田達至、松永昂大等該屆第一指名的投手，雖稱不上巨投等級，但也在聯盟中穩定發展，為球隊做出貢獻。第二指名的則有則本昂大，12年生涯都在樂天，拿到117勝，防禦率僅3.12。而打者方面，除了大谷翔平，這一屆還有鈴木誠也，他在第二指名被廣島鯉魚選中，2019、2021拿下過日職打擊王，轉戰大聯盟芝加哥小熊隊，3季平均打擊率2成78，總共敲出55轟，發展的相當不錯。第六指名才被橫濱DeNA的三壘手的宮崎敏郎，成就也很輝煌，他在2017年、2023年兩度拿下央聯打擊王，生涯平均打擊率高達3成02，拿過最佳九人和金手套，本季還幫助橫濱拿下日本一。以此來看，陳傑憲當年所受到的競爭確實艱難，不過藉由中華職棒的歷練，他已經成為一名成熟、且實力出色的打者，更靠著本屆12強賽打出身價，帶領中華隊奪冠、自己獲選賽會MVP，展現非凡領導能力，有望在明年圓夢。