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▲（圖／取自好市多FB）

▲LG PuriCare 16L UV抑菌雙變頻除濕機現省3300元。（圖／好市多臉書）

▲24K 黃金男士套組，原價16萬7999元，現折8000元。（圖／取自好市多FB）

▲Costco黑色購物週賣場營業時間公告。（圖／好市多粉專）

好市多年度大檔「黑色購物週」進入最後倒數！今（30）日必搶優惠有，「Apple iPad Air 13吋」現折3000元、「LG 16公升 PURICARE UV抑菌雙變頻除濕機」折價3300元，還有黃金飾品組折價8000元，民眾必囤的生活用品也持續補貨，包括液體衛生棉、咖啡粉等，《NOWnews》精選今日賣場優惠，活動接近尾聲，想衝的可得把握機會。◾OLAY超級精華液 30毫升X2瓶，原價1725元、特價1355元◾BODY BLUE女無痕內褲五入組，原價825元、特價655元◾BOUTIQUE LIVING DUVET QN400織純埃及棉床包六件組，原價1999元、特價1499元◾好自在清新液體衛生棉24公分 30片 2入，原價589元、特價429元◾好自在清新液體衛生棉27公分 26片2入，原價549元、特價389元◾珂潤清潔保濕臉部保養組3件組，原價1199元、特價949元◾Apple iPad Air 13吋 WI-FI 128GB，原價24899元、特價21899元（現折3000元）◾Apple iPad Air 13吋 WI-FI 256GB，原價28090元、特價24599元（現折3500元）◾LG 16公升 PURICARE UV抑菌雙變頻除濕機，原價15699元、特價12399元◾SHARP夏普空氣清淨機，原價21899元、特價17399元◾象印黑金剛微電腦電子鍋（10人份）原價4949元、特價3899元◾​​​​​​​CUISINART美膳雅三合一微波氣炸烤箱，原價8899元、特價6899元◾澳洲牛肋條真空包，原價559元／公斤、特價439元／公斤◾新來源嚴選黃金泡菜，原價335元、特價265元◾POCKY百奇季節限定棒餅組6盒入，原價369元、特價289元◾西雅圖即品拿鐵咖啡21公克X100包，原價689元、特價519元◾必思可綜合乳酸菌夾心餅乾200片，原價399元、特價299元◾24K 黃金男士套組，原價16萬7999元，特價15萬9999元（現折8000元）好市多「2024黑色購物節」（黑五購物節）於11月25日起至12月1日連續7天舉行，預計共推出500項商品優惠，每日新增不同商品優惠，商品優惠將會一路持續到12月1日，最後一天可以一次購入最多優惠品項，不過每款商品優惠數量有限、售完為止，熱門商品也有機會推出就秒殺。此外，好市多「2024黑色購物節」期間，11月29日至12月1日提早至「上午8點」開門，晚間9點30分結束營業，不過各賣場營業時間仍會依現場狀況調整。