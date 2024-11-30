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賴清德將於今（30）日下午啟程出訪太平洋友邦，這是他自520就職以來首次出訪。國防部表示，美國政府於美東時間11月29日，就空軍「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」、總額3億2,000萬美元，以及資通電軍「戰術區域通信系統後續維持」、總額6,500萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。國防部指出，美方此次同意供售之後維關鍵性器材及電子掃描陣列雷達（AESA Radar）後勤支援，有助於維持我空軍F-16型機裝備戰備及鞏固空防；另「戰術區域通信系統後續維持」同意供售品項，則有助於維持我戰術區域通信系統效能、強化野戰資訊通信能力，建立可恃防衛戰力。國防部強調，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續協助臺灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎。台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護臺海及印太區域的和平穩定。國防部對美方軍售決定，表示感謝。外交部表示，收到美國政府的正式通知，美方行政部門已通知國會，將對台灣出售總價值共約3.85億美元的「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」與「戰術區域通信系統後續維持」等2案。外交部對此表達高度歡迎，並感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，堅定履行對台灣的安全承諾。外交部指出，這是拜登政府上任以來第18度宣布對台軍售，持續實踐美國對我國軍售常態化的政策，並確保台灣維持充分的自我防衛能力及可恃防衛戰力，以因應中國脅迫，展現美國政府對充實台灣防衛韌性的堅定支持，以及對台海和平穩定的高度重視。外交部強調，面對中國頻繁在我國周邊海、空域進行軍事施壓及灰色地帶侵擾，台灣將持續展現自我防衛的決心，強化我國防實力與全社會防衛韌性，堅定捍衛自由民主的生活方式，以實力達致和平，深化台美緊密的安全夥伴關係。外交部也歡迎美國等理念相近夥伴持續以各種具體行動，促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。