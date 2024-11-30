我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生，原任分署長謝宜容成眾矢之的，前部長許銘春也被說長期包庇謝宜容，許還被爆料，2022年挪用就業安定基金356萬元辦演唱會，還自己登台唱了快半小時。事實上，去年4月也有民進黨立委質疑就安基金用途，但許銘春卻氣到淚灑立法院，還說，「我不幹了可以吧。」高雄市政府2008年將旗津「25淑女之墓」正名為「勞動女性紀念公園」，2023年適逢事件50週年並舉辦紀念活動，民進黨立委楊曜2023年4月質詢許銘春，紀念活動與勞動毫無相關，勞動部卻用就安基金補助3000萬元，就安基金委員應該全部換掉。楊曜也說，知道許銘春來自高雄，但不應該這樣拍高雄市長陳其邁的馬屁。許銘春說，該事件是通勤的過程發生意外，算是職災，要透過紀念活動來凸顯這個問題。她不滿被說拍陳其邁馬屁，怒嗆「這樣的連結無法接受」，隨後轉身下台。楊曜也不滿大力拍桌，「我的質詢還沒結束」，許銘春乾脆拿著包包要離開，邊走邊說「我不幹了可以吧。」楊曜酸，「不幹了就說到做到」。最後是擔任會議主席的民進黨立委吳玉琴打圓場，許銘春才留下來。