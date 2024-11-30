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一對分隔兩地的夫妻，丈夫遠赴印尼工作，老婆要求每天定時上線回報行蹤，老公就老實回報行蹤，包括18次嫖妓的過程甚至傳回做愛短片，最後老婆卻以精神上蒙受極大傷害，提出民事損害賠償100萬元訴訟。台中地方法院卻認為，兩人LINE對話顯示妻子收到影片，詢問丈夫嫖妓價錢、做愛過細節，甚至看到短影音時大讚「斡！老公好帥」，顯然丈夫嫖妓與婚外情妻子自始失悉且宥恕，判決駁回妻子之訴。妻子向台中地方法院提起民事損害賠償之訴，妻子指出兩人於107年結婚後，丈夫前往印尼工作，兩人約定每天定時視訊聯絡維繫感情，但卻於110年下旬起，丈夫經常未依約定的視訊時間上線，且行蹤交代不清，在妻子多次逼問下，丈夫坦承外遇，且與人數不詳的印尼女子性交易之外，還與一名印尼女子交往，並從110年底至111年8月，傳送18次嫖妓或與婚外情對象的性愛影片給妻子。妻子表示承受丈夫與妓女等人發生性行為的壓力，身心俱疲，聲明丈夫應賠償100萬元。丈夫訴訟代理人蕭啟訓律師則以妻子始終知悉且同意他與其他女人有親密行為，甚至曾抱怨他拍攝的性愛影片時間太短，還詢問性交易價格等細節，妻子提起本件訴訟顯已違反誠信原則而屬權利濫用等語，資為抗辯。法官審理證據，在妻子與丈夫的LINE對話中顯示丈夫確實與數名不詳印尼籍女子發生性行為，然妻子對話中詢問丈夫性交易價錢（原告：一樣1000嗎？被告：對啊 我想到跟他喊價，上次給他80萬，1300左右，我這次跟他喊50萬，1000，原告：她OK嗎？被告：我剛剛就給他50萬啊，原告：讚唷，被告：我跟他說以後常常叫他）、過程細節（原告：老公你有戴套嗎？被告：有啊 我還換了一個），妻子還稱讚影片中的丈夫「幹！老公好帥」，甚至抱怨影片太短「只有這樣？」，足以認定妻子始終知道丈夫與其他女人有染，事前同意或事後宥恕丈夫。妻子與丈夫的對話中還說，「沒關係，就這樣」、「各玩各的，然後彼此隱瞞的婚姻？如果你想要，那繼續也無妨」，顯示妻子對丈夫行為，採開放的態度。妻子雖然說，自己主動要求丈夫傳性行為影片，這是她要蒐證，但傳影片時間，距離妻子提出這起告訴，卻已經時隔將近兩年之久，且妻子也不因丈夫嫖妓等行為，而有離婚的想法，實難認構成侵害原告基於配偶關係之身分法益，駁回妻子之訴，判決丈夫不用賠償。