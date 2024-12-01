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▲布魯斯威利因為《終極警探》在台灣熱賣，往後不少影片都被片商取名為《終極ＸＸ》，《終極》變成他在台灣的招牌。（圖／摘自IMDb）

▲蘇菲瑪索以《第一次接觸》在台灣成了超人氣少女偶像，後面兩部片的中文片名都繼續《接觸》。（圖／摘自IMDb）

▲蘇菲瑪索後來和《第一次接觸》編導再合作的影片，中文片名改叫《心動的感覺》。（圖／摘自IMDb）

▲《神鬼》兩字的中文片名最早可能是用在勞勃瑞福（右二）的《神鬼尖兵》。（圖／摘自IMDb）

許多片商都相信「取個好片名，就能吸引更多觀眾花錢捧場」，因而片子推出前會對片名斟酌再三，甚至有的仿照藝人取藝名，還會請人幫忙算一下是否吉利。而外片商則常有某位藝人的某部片子大賣座，日後電影可能都採取類似的命名模式，所以阿諾史瓦辛格的電影常常叫《魔鬼ＸＸＸ》、布魯斯威利的電影則是叫《終極ＸＸ》。然而最早《終極》最早卻是因為阿諾的《終極戰士》才變熱門，並不是為了布魯斯威利原創。阿諾史瓦辛格的片名招牌是《魔鬼》，是從近40年前《魔鬼終結者》在台大賣開始，當然《魔鬼》開頭的片名絕對不是從阿諾的電影而起，很早之前就有一部叫《魔鬼兵團》的美國影片在台熱賣，《魔鬼終結者》上映前不到半年，《魔鬼剋星》也曾在台灣締造轟動的票房，甚至可以合理推測，《魔鬼剋星》的熱賣讓片商得到《魔鬼終結者》這個片名的靈感，否則根據英文原名就只有《終結者》而已，而早台灣一週上映此片的香港，片名則是取為很接近劇情內容的《未來戰士》，感覺上台灣片商並沒有參照香港片名來決定台灣的片名。《魔鬼終結者》台灣熱賣後，隔年的春節檔，阿諾史瓦辛格又有動作片登場，這一次是描述退伍軍人拯救被綁架女兒的故事，美商八大定名為《魔鬼司令》，開始延續了《魔鬼》的模式，同樣有不差的賣座成績，因而再隔快半年後的暑假檔，阿諾另一部新片推出，片名就叫做《魔鬼殺陣》，算是樹立了他在台灣片名的《魔鬼》招牌。直到再一年後的暑假，阿諾和一群軍人在叢林中面對神祕外星怪物追殺的新片，英文片名直譯成中文就是《掠奪者》，所有人用膝蓋想都能得到中文片名《魔鬼掠奪者》的結論，不料美商八大正準備用這片名送電檢，都已經在電影雜誌上以這個片名刊出新片預告了，突然有華商發行的澳洲電影捷足先登，先拿這片名取得准演執照，阿諾的電影依法不能使用。這下子美商公司只好臨時把片名改成《終極戰士》，在這之前《終極》兩字幾乎沒被用在外片的中文名稱上。《終極戰士》在台灣繼續熱賣，《終極》也開始被外片商列入往後取名的參考，到了當年底就有戰爭片在台灣推出時叫做《終極殺陣》，也是因為有了這部片，多年後盧貝松監製的動作喜劇在台灣必須叫《Taxi 終極殺陣》，不能完全只用《終極殺陣》，避免觀眾混淆。《終極》兩字在台灣變得稍微響亮了些，導演約翰麥特南的下一部片用了過去都在電視上演喜劇的布魯斯威利，扮演一位和妻子受困在被恐怖份子佔領大樓的紐約警察，英文片名直譯《很難死》，中文片名美商公司想來想去，一度在電影雜誌的新片預告是叫做《奮戰到底》，最後決定因為導演的關係，拿他上一部片的《終極》搭上片中男主角的身分《警探》，湊成了《終極警探》，結果《終極警探》在台灣比《終極戰士》還賣座，《終極》也就轉而變成布魯斯威利的中文片名招牌。外國影星在台灣什麼片子大賣，就可能為自己找到中文片名招牌。1982年暑假，當時還是少女影星的蘇菲瑪索，以一部描述小女孩情竇初開複雜情緒的《第一次接觸》，在北市創下千萬票房，那年只要北市票房有1500萬就可以打進全年度的外片賣座Top 10，她也在台一砲而紅。隔年續集來台，片名自然就被取為《再一次接觸》，也算是頗為合情合理。只是蘇菲越長大演出的尺度越寬，搭配的男星都可以當她的叔叔或爸爸，沒幾年她已經在電影裡大膽挑逗超級大前輩、「最醜的美男子」楊波貝蒙，這部片台灣片商在取名時，繼續搞《接觸》，卻不知道該算是第幾次，因為也不是《第一次接觸》的第3集，索性叫它《最後一次接觸》，這一來反而讓蘇菲瑪索的電影此後在台灣都不用《接觸》下去了，後來她和《第一次接觸》班底再合作，台灣上映的片名就改叫《心動的感覺》。也有的中文片名招牌字並非一人獨享，很多人都用過，就像《神鬼》。不只有麥特戴蒙的《神鬼認證》系列，李奧納多狄卡皮歐也演過《神鬼交鋒》與《神鬼玩家》，他們兩個合演的《無間道》重拍版，台灣片名當然只能叫做《神鬼無間》。羅素克洛在奧斯卡榮登影帝的電影是《神鬼戰士》，強尼戴普的超熱賣海盜片叫《神鬼奇航》。這麼多《神鬼》，到底元祖是誰？極有可能是1993年元宵節在台灣上映的《神鬼尖兵》，由勞勃瑞福、丹艾克洛德、瑞佛菲尼克斯等演一群維安團隊人員，因為他們執行任務時出神入化的技能，稱之為《神鬼尖兵》並不為過，在此片之前，外片中文名稱裡的「神」和「鬼」兩字通常不會連在一起用，但這部片固然在台票房算不上驚天動地，卻讓《神鬼》這個命名模式就此誕生，日後還真出了不少在台熱賣的代表。