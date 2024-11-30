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灰狼斬斷近期4連敗！NBA今（30）日進行「NBA盃」的第3輪賽事，西區上演強強對決，由明尼蘇達灰狼交手洛杉磯快艇。本場比賽戲劇性十足，灰狼比賽前段持續保有領先，但快艇靠著James Harden以及Kevin Porter Jr.將比分緊咬。好在隊內主將Anthony Edwards此時跳出，連續2次進攻得手，外加罰球攻下6分，讓灰狼成功反咬，再度奪回領先優勢。，而快艇的James Harden則是拿下全隊最高的20分，並傳出11次助攻。灰狼除了中止近期4連敗外，在NBA盃的成績也改寫為2勝2敗，仍有爭取外卡的機會。