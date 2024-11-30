灰狼斬斷近期4連敗！NBA今（30）日進行「NBA盃」的第3輪賽事，西區上演強強對決，由明尼蘇達灰狼交手洛杉磯快艇。快艇在本場比賽末節一度反超比分，不過灰狼球星「蟻人」Anthony Edwards帶頭打出一波攻勢，再度要回領先，儘管在讀秒結束前頻頻打鐵，但仍靠著掌握進攻籃板，守下分差，以93：92險勝快艇，中止球隊近期的4連敗。
決勝節陷混戰 灰狼終於止敗
本場比賽戲劇性十足，灰狼比賽前段持續保有領先，但快艇靠著James Harden以及Kevin Porter Jr.將比分緊咬。前三節打完，灰狼以72：68些微領先快艇，不過在第四節中段，灰狼持續沒有分數進帳，讓快艇打出一波7：0的攻勢，反倒將比分超前。
好在隊內主將Anthony Edwards此時跳出，連續2次進攻得手，外加罰球攻下6分，讓灰狼成功反咬，再度奪回領先優勢。儘管最後讀秒階段，灰狼球員頻繁打鐵，但靠著Kris Dunn的致命失誤以及守護住進攻籃板，驚險以93：92取勝。
本場比賽Anthony Edwards雖然砍下全場最高21分、4籃板以及3助攻，但總共21投僅7中，命中率不甚理想，而快艇的James Harden則是拿下全隊最高的20分，並傳出11次助攻。灰狼除了中止近期4連敗外，在NBA盃的成績也改寫為2勝2敗，仍有爭取外卡的機會。
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本場比賽戲劇性十足，灰狼比賽前段持續保有領先，但快艇靠著James Harden以及Kevin Porter Jr.將比分緊咬。前三節打完，灰狼以72：68些微領先快艇，不過在第四節中段，灰狼持續沒有分數進帳，讓快艇打出一波7：0的攻勢，反倒將比分超前。
好在隊內主將Anthony Edwards此時跳出，連續2次進攻得手，外加罰球攻下6分，讓灰狼成功反咬，再度奪回領先優勢。儘管最後讀秒階段，灰狼球員頻繁打鐵，但靠著Kris Dunn的致命失誤以及守護住進攻籃板，驚險以93：92取勝。
本場比賽Anthony Edwards雖然砍下全場最高21分、4籃板以及3助攻，但總共21投僅7中，命中率不甚理想，而快艇的James Harden則是拿下全隊最高的20分，並傳出11次助攻。灰狼除了中止近期4連敗外，在NBA盃的成績也改寫為2勝2敗，仍有爭取外卡的機會。