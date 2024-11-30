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▲「別叫我湯包」是家外帶小店，開幕不到半年，竟已有不小的人氣。（圖／記者葉盛耀攝）

▲雖然是厚皮小籠包，趁熱吃的時候會咬到內餡依然會有湯汁。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「別叫我湯包」的鮮肉小籠包會裝在耐熱杯中，以手拿著品嚐時反而更方便。（圖／記者葉盛耀攝）

▲爆湯黑糖包裡頭是包入黑糖糖漿，吃時要小心燙口。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「澎湖海菜翡翠包」的內餡中有些綠綠的小顆粒，即是澎湖海菜。（圖／記者葉盛耀攝）

「別叫我湯包」是家外帶小店，開幕不到半年，竟已有不小的人氣，雖說沒有天天大排長龍，卻也可見從早上開張後到中午顧客絡繹不絕。至於為何店名要稱為「別叫我湯包」，原來這裡主打的是厚皮的小籠包，與湯包完全不同。通常小籠包有兩款，主要分為薄皮與厚皮，薄皮的通常會歸屬為湯包，而傳統湯包強調外皮薄透，裡頭有滿滿湯汁，是因為有包入皮凍，所謂皮凍，通常是以雞骨、雞爪、豬腳等熬煮出，降溫後自然成凍，因此包入薄皮成湯包後再經加熱，就會成為湯汁；至於厚皮小籠包，則不一定會強調要有湯汁，且皮吃起來會像是肉包子的外皮那樣較厚且鬆棉。而「別叫我湯包」的小籠包，更是強調以老麵來製作外皮，皮更Q實帶點咬勁，而內餡則是仿照水餃那樣有「打水」，也就是肉餡在攪拌時會陸續加入清水，讓肉吃進水分，因此蒸好後的小籠包，趁熱吃時同樣會有湯汁汩汩流出。因為內餡用料新鮮，吃起來除了鮮香，也比大部分的湯包更是格外清爽。外帶的小籠包會裝在大尺寸的耐熱紙杯中，吃的時候反而更方便。除了鮮肉小籠包之外，「別叫我湯包」還有賣芋泥包和爆湯黑糖包。其中的三角外形的黑糖包，以手撕開後會看到裡頭有黑糖漿，香甜芬芳相當迷人，提醒糖漿相當燙口，吃時要小心。另外，老闆這天招待記者搶先試吃到了12月1日才會販售「澎湖海菜翡翠包」，是在小籠包的內餡又加入澎湖海菜，細細品味會感受那股海味鮮香，很是特別。「別叫我湯包」營業時間雖然表定到下午，但是店裡僅有老闆一人看顧且強調使用新鮮食材現點現做現蒸，所以包子每日限量，幾乎每天中午過後就產品就全數售罄、提早打烊了，想吃的話，真的建議早點來買。別叫我湯包地址：台北市中山區合江街102巷2號之1電話：0921-000-538營業時間：週一~五08:00~17:00、週六12:30~17:00公休：週日