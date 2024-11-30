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▲劉伊心（左）與林志隆（右）婚後生活幸福，但她卻爆料老公從來不主動找她出門約會。（圖／傳家手工印章提供）

2017年，選美皇后劉伊心與大24歲的老虎牙子董事長林志隆結婚，婚後育有1子1女，今年7月更順利誕下第三胎，婚姻生活相當幸福美滿。不過近日劉伊心在節目爆料，曾因老公不主動找她約會、下班回家後只想看電視休息，讓劉伊心氣到找律師寫「不離婚協議書」。劉伊心近日在節目《命運好好玩》分享婚後日常，坦言和林志隆對婚姻生活的想法不一樣，有時她希望2人下班回家後可以聊天、希望林志隆多花一點時間陪小孩，但她透露，林志隆下班只想看電視放鬆，還說「我就在家裡好好休息，怎麼了嗎？」丈夫的態度讓劉伊心非常不滿，還氣到找律師寫「不離婚協議書」，內容包含每天花15分鐘陪伴小孩、至少要15分鐘聚精會神的和家人吃飯、1個月1天的夫妻約會，還強調不用去高級餐廳，只要是一起去吃一頓早餐也可以，抱怨丈夫從不主動開口邀她去約會。劉伊心表示，雖然丈夫不太理解自己渴望被重視、被理解的感覺，他甚至說「回家累了看電視，妳週末安排的行程，我哪一天沒有去」。即便林志隆都會配合參與劉伊心的行程，但她依舊覺得可惜，「我就是揪心這種被重視、需要、浪漫的感覺」。