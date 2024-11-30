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中華隊首度在世界12強棒球賽奪冠，冠軍賽以4比0完封日本，舉國歡騰，王牌投手林昱珉展現壓制力，年僅21歲的他，未來上美國職棒大聯盟指日可待。不過外界好奇，林昱珉當天先發只投4局、69球就被換下。中華職棒會長、立委蔡其昌透露，爭取林昱珉代表中華隊出賽時，母隊亞利桑那響尾蛇有諸多限制。除了對日本一戰外，中華隊預賽首場先發也是林昱珉，先發投4.2局，僅投74球，被敲出2支安打，失掉2分責失分，同樣不到5局就被換下。蔡其昌說，近日在《新聞面對面》節目表示，當初一直跟響尾蛇隊爭取，讓林昱珉的投球數可以上升，後來是談到75球。蔡其昌說，這在比賽前是機密，因為對手如果知道林昱珉的投球限制，就可以在比賽中想盡辦法消耗他的用球數。蔡其昌也說，後來又向響尾蛇隊爭取，如果有中華隊進到決賽，可以讓林昱珉再投一場，「所以為什麼陳柏清可以連投，而林昱珉不可以，原因是美國響尾蛇球團有限制，這些都是背後的故事。」