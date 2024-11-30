我是廣告 請繼續往下閱讀

▲群組分析師不斷鼓吹當沖股票可迅速獲利，便私訊詢問分析師如何操作，分析師表示需先將投資款項匯入專用帳戶中，才可以當沖股票。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市一名江姓男子不慎加入詐騙集團成立的假交友投資LINE群組，群內成員分享獲利收入，一搭一唱地讓江男心動不已，江男索性拿著房地契想向當鋪質借150萬元，當鋪業者發覺江男可能遭詐騙立即報警，所幸員警解釋此為詐騙手法，江男隨即打消念頭，成功攔阻詐騙。三民第一分局哈爾濱派出所於28日13時許接獲轄轄區某家當舖報案，稱民眾欲借貸新臺幣150萬元，卻無法清楚說明其用途，懷疑遭人詐騙，員警到場了解後，係江男（80歲）經由網路認識之網友告知有穩賺不賠投資管道並邀請江男加入投資群組，該群組分析師不斷鼓吹當沖股票可迅速獲利，便私訊詢問分析師如何操作，分析師表示需先將投資款項匯入專用帳戶中，才可以當沖股票。江男心動不已又苦無多餘現金，索性拿房地產到當舖想借貸150萬元，當舖人員詢問江男資金用途，江男卻支支吾吾，無法明確說明用途，當鋪人員察覺有異，便通報警方到場協助，員警一語道破為詐騙集團慣用的詐騙手法，並苦勸江男切勿受騙上當，終成功攔阻詐騙，使得江男免於遭詐。三民第一分局分局長謝承甫呼籲提醒民眾，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」等關鍵字，不用多加思考，必定是詐騙伎倆，千萬不要輕信來源不明投資管道或網路連結而隨意匯款或交付財物，以防上當受騙，若發現異狀，請務必撥打165反詐騙專線查證。